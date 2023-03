Made in Málaga y su marketplace de productos y servicios Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 19:57 h (CET) Made in Málaga es una iniciativa privada que busca promocionar productos y servicios de los comerciantes de la región, como una manera para incentivar el sentido de pertenencia y posicionar la industria malagueña en el ámbito nacional.

Los gestores de Made in Málaga han diseñado y publicado un marketplace que ayuda a visibilizar y comercializar los productos de creadores malagueños, el cual, hoy en día, sirve como plataforma para dinamizar la industria local y potenciar el trabajo de pequeños y medianos productores.

Valores de la industria malagueña El amor por Málaga fue el eje fundamental para desarrollar este proyecto que le ha permitido a familias enteras hacer crecer sus negocios y mejorar su calidad de vida. Este marketplace tiene como objetivo fomentar la identidad, la cooperación, el compañerismo, el trabajo en equipo, la calidad y el compromiso por la región, con el fin de catapultar la industria malagueña a nivel nacional, incentivando en el consumidor el interés por elegir productos locales.

Todos los comerciantes que ofrecen sus productos y servicios en Made in Málaga se sienten orgullosos de formar parte de esta familia, aportando su granito de arena en el fomento de una cultura más abierta, inclusiva, hospitalaria y solidaria, tal como les enseñaron sus padres y abuelos. Estos valores forman parte de la identidad malagueña, por lo que es un honor para los creadores de este marketplace, apoyar a los comerciantes que durante décadas han promovido y divulgado dichos valores, tanto dentro como fuera de Málaga.

¿Qué se puede encontrar en Made in Málaga? En Made in Málaga es posible encontrar todo tipo de productos y servicios, desde artículos de moda, hasta servicios de asesoría jurídica. Cada negocio se clasifica de acuerdo a un esquema de agrupación diferente, el cual le permite al usuario encontrar rápidamente el producto o servicio que necesita y elegir entre una amplia gama de ofertas.

Cada grupo, por su parte, tiene la posibilidad de establecer alianzas entre sus miembros, lo que no solo mejora la experiencia del cliente, sino que incentiva la colaboración entre empresas y amplía las redes de trabajo para los comerciantes de diferentes sectores productivos.

Gracias a esto, en Made in Málaga es posible encontrar todo tipo de artículos y contratar una amplia variedad de servicios, todos ellos destinados a satisfacer las necesidades de los clientes, tanto a nivel local como a nivel nacional.

Con este marketplace se espera incentivar la identidad malagueña, acompañando a comerciantes, autónomos, profesionales y artesanos de la región, en su propósito de hacer crecer sus negocios y de generar aportes al desarrollo económico de toda España.

