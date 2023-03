Ha llegado el momento de traducir la web ¿y ahora qué? Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 18:05 h (CET) En el mundo moderno, los avances tecnológicos en el ámbito digital están al servicio de un mundo cada vez más globalizado. A fin de expandirse internacionalmente, las empresas necesitan eliminar las barreras idiomáticas, generar confianza en sus compradores y dirigirse a ellos en su propio idioma. Uno de los canales más importantes es su sitio web, que deberá estar disponible en los idiomas de sus mercados objetivos.

Expresarse con propiedad y escribir bien es algo que no todo el mundo domina y esto es válido tanto en el propio idioma como en la traducción. En el caso de un medio tan importante como el sitio web corporativo, es importante recurrir a servicios profesionales de traducción de páginas web, capaces de adaptar el contenido de la página hacia el público extranjero tanto a nivel lingüístico como cultural. Entre las agencias de traducción, existen algunas especializadas en la traducción web, una de las de mayor recorrido y las mejores valoraciones es Intertext.

Las características de una traducción profesional para sitios web La traducción de páginas web no solo requiere trasladar el contenido a otro idioma. Los traductores profesionales en este ámbito se encargan de analizar a profundidad los textos, documentos o contenidos del respectivo portal digital, según el uso que tendrán y el público al que se dirigen. Su labor implica examinar cuál es objetivo final de la página, quiénes serán los receptores, los canales por los que se transmitirá la información, el registro que mejor se adecúa a estos contenidos, etc.

Este análisis les permite ajustarse a las necesidades particulares del cliente o la empresa que solicita la traducción. Para ello, el traductor profesional necesita un profundo conocimiento del idioma original, tanto a nivel semántico como gramatical, y ser plenamente nativo en el de destino, de modo que pueda adaptarse a un amplio espectro de temáticas y contenidos. Además, es importante conocer la cultura, tradiciones y costumbres del país correspondiente a los destinatarios, para poder interpretar correctamente estos elementos en el momento de traducir los textos con precisión.

Por último, la especialización en la traducción web incluye el conocimiento de los lenguajes y la arquitectura de los sitios web, así como una formación en aspectos como la estructuración de los textos para una óptima legibilidad en pantalla.

Las ventajas de optar por los servicios de una empresa especializada El trabajo de empresas especializadas como Intertext demuestran la relevancia que adquiere en la actualidad la interpretación adecuada de la información en múltiples idiomas, en un escenario en el que los mercados se extienden más allá de cualquier frontera geográfica. Esta organización ha trabajado en alrededor de 300 proyectos de traducción y localización de portales digitales de diversos formatos, como páginas web estáticas, CMS y webs dinámicas, plataformas e-commerce, blogs y contenidos para redes sociales. En un creciente número de casos, también se encarga de la traducción y adaptación de la estrategia de posicionamiento SEO de sus clientes, para potenciar el posicionamiento en los motores de búsqueda.

Comentan que muchas empresas, especialmente pymes, cuando desarrollan una nueva web, se centran en el diseño y redacción de contenidos de la web en sí y una vez acabada, es cuando ponen el foco en su posicionamiento en los buscadores. Solicitan su traducción sin tener definida su estrategia SEO y, por tanto, esta no puede tenerse en cuenta en la realización de sus diversas versiones lingüísticas. Otras empresas más veteranas, especialmente los e-commerce, sí disponen de una estrategia SEO y construyen su web acorde con ella. Si es así, esta estrategia se puede implementar directamente en la traducción de la web a otros idiomas, con lo que no es necesaria o se minimiza en gran medida la optimización SEO on-page posterior.

Para ello, cuentan con un extenso equipo de traductores nativos, profesionalizados específicamente en la traducción de páginas web. Sus gestores poseen avanzados conocimientos en las diferentes arquitecturas y lenguajes web para poder establecer, en cada caso, el mejor flujo de trabajo. Su experiencia en este tipo de trabajos abarca una trayectoria de más de 20 años, durante los cuales han aprendido a dominar los lenguajes y herramientas más habituales en la traducción de sitios web. Esto les permite convertir este complejo proceso en una tarea ágil, sencilla y con el menor impacto posible.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Retirada de hernia discal con el procedimiento que ofrece el Instituto Francés de Columna Biziondo Renovar los pasos y arte cofrade con los diseños de Sumiseran Descubrir la magia de Recoveco, la opción ideal de restaurante con terraza en Sevilla Con la línea Moroccanoil disponible en Llarcó es posible cuidar el cabello Hogar y Más ofrece ofertas para invertir en decoración primaveral