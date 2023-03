El software ibs 21 para la industria cárnica Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 16:08 h (CET) Alba IBS S.L. es una firma que brinda soluciones para el sector de la alimentación.

Dispone de ERP personalizado para la industria cárnica implantando conceptos y soluciones innovadoras para la digitalización, la automatización y la integración con sistemas de movilidad, etiquetado y pesaje tanto para el sector avícola, ovino, bovino, porcino, caprino, etc., contemplando las particularidades de la trazabilidad para cada especie como control de crotales en bovino, registros de sublotes en cerdo ibérico, etc.

En estos sectores, es necesario contar con un ERP específico para la industria cárnica, como es el software ibs 21, desarrollado por Alba IBS. El mismo está diseñado con funcionalidades que cubren todas las fases de producción y control de la trazabilidad de la industria, como las de los mataderos y salas de despiece, fábricas de embutidos, jamones y salazones, distribución y carnicerías.

Un software de gestión para salas de despiece y distribución cárnica El software de gestión ibs 21 cuenta con todos los módulos necesarios para las salas de despiece y distribución cárnica. Entre estos, la trazabilidad y control de lotes, que permiten gestionar la información del ganadero, la entrada y documentación de los animales y la información importante del ganado, como su fecha y lugar de nacimiento, alimentación, sacrificio, sexo, raza, guía de transporte, control de crotales y generación de sublotes, todo ello mediante herramientas móviles e integración con sistemas de pesaje.

El control del almacén por piezas, kilos y unidades es otro de los puntos importantes para el desarrollo de un negocio cárnico. Con este programa de gestión específico para la distribución, se dota a los trabajadores de almacén de herramientas necesarias para ganar tiempo y realizar su trabajo de manera más eficiente. Desde la misma herramienta, se gestionan la entrada de mercancía, la transformación de esta mediante despieces y fabricaciones, el traspaso entre almacenes, los inventarios, los lotes y la regularización de stock.

Por otro lado, el software ibs 21 permite la gestión de precios mediante múltiples tarifas, descuentos por porcentaje e importes, precios atípicos, etc. En un sector donde el precio de coste de los productos es tremendamente fluctuante se requieren herramientas ágiles para actualizar precios de una forma eficaz tanto para el canal de distribución como en la venta minorista, siendo la personalización de tarifas clave en la fidelización de los clientes.

El ERP ofrece otras funcionalidades, como la expedición de mercancía con terminales, la realización de pedidos con herramientas móviles, la gestión de cobros y pagos, así como la integración con EDI, con contabilidad o e-commerce, entre otras soluciones para facilitar todos los procesos.

Recurrir a las soluciones de Alba IBS Alba IBS tiene más de 30 años de experiencia en el diseño de software para mejorar la producción y potenciar la rentabilidad de estos sectores. Su software ERP para salas de despiece y distribución cárnica permite tener mayor agilidad en el trabajo. Además de un control exhaustivo de todo el proceso productivo, como son los lotes, fabricaciones, envasados, etiquetados, costes, puntos de venta, entre otros.

Contando con estas herramientas es posible aumentar la rentabilidad de los negocios, así como controlar el stock de productos.

Las soluciones de Alba IBS están dirigidas tanto a fabricantes y mayoristas, como a los comercios minoristas del sector cárnico. Estos pueden consultar su sitio web para encontrar el ERP que mejor se adapte a las necesidades de su negocio.

