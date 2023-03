Grupo Lasser da las claves para la instalación de cargadores de coche eléctrico para empresas Comunicae martes, 7 de marzo de 2023, 12:55 h (CET) La lucha por el medioambiente es algo que concierne a todo el mundo. Por eso, el coche eléctrico ha llegado para quedarse Se trata de una manera muy eficiente de moverse por las ciudades intentando reducir los altos niveles de contaminación que hay. El problema de este tipo de vehículo es que hay pocos puntos de recarga, por lo que se necesitan cargadores de coche eléctrico para que todos los usuarios puedan cargarlo sin problemas.

Dentro de los usuarios, hay que incluir tanto los individuales como a las empresas. Estas tienen que ser muy importantes en la lucha por mejorar el medioambiente debido a que se mueven mucho por las ciudades y contaminan más que otros usuarios. Para hacerles a las empresas más fácil el acceso al coche eléctrico, estas tienen que contar con zonas específicas para ellas donde puedan cargar los vehículos. Y para ello, hay que hacer una instalación de cargadores de coche eléctrico para empresas.

Claves para la instalación de cargadores de coche eléctrico para empresas

A la hora de proceder a hacer la instalación de cargadores de coche eléctrico para empresas, hay que tener en cuenta varias cosas.

La más importante es instalar uno que se ajuste a las necesidades del vehículo y las características que tenga. Se debe revisar la potencia admitida, el tipo de conector que tiene el cargador, la capacidad que tiene la batería, la distancia del cable, la intensidad máxima que pueden soportar los cargadores, etc.

También es recomendable revisar el lugar donde se va a realizar la instalación de los cargadores de coche eléctrico, el tipo de instalación que hay y si se pueden enchufar dos vehículos a la vez.

Por último, hay que tener en cuenta los diferentes tipos de cargadores de coche eléctrico que hay en el mercado. Por ejemplo, existen cargadores para una instalación trifásica, para una monofásica o para un sistema de carga ultra rápida. También hay cargadores que tienen recogida de cable o no. Dependiendo de lo que se tenga, habrá que optar por uno o por otro.

¿Dónde se puede hacer esta instalación?

Una instalación de cargadores de coche eléctrico para empresas se puede hacer en bastantes lugares. Por ejemplo, se pueden instalar en el parking de un negocio, como un centro comercial. Así, le aportará un valor diferente haciendo que los usuarios del vehículo eléctrico puedan recargar su coche mientras están de compras.

Otro ejemplo es que si alguien tiene un parking público o privado, puede explotar su negocio instalando este tipo de cargadores para coches eléctricos. También se pueden instalar pensando en fines empresariales.

Grupo Lasser, experto en la instalación de cargadores de coche eléctrico para empresas

Después de tener en cuenta todas estas claves, lo mejor es contar con el servicio de profesionales que hagan una correcta instalación y se preocupe de que todo vaya bien. Es el caso de Grupo Lasser, que ofrece a sus clientes las soluciones más adecuadas en relación a los puntos de carga.

Cuenta con grandes expertos y profesionales que realizarán la instalación de cargadores de coche eléctrico para empresas de manera rápida y eficiente. Los cargadores se pueden instalar sujetados a la pared o tener su propia estructura, son fáciles de usar y tienen un coste muy económico.

Además, esta empresa gestiona todos los trámites que se tienen que hacer para obtener la subvención del Plan Moves. De esta manera, el cliente no se tiene que preocupar por nada.

Como se puede comprobar, Grupo Lasser es la mejor opción para pasarse al coche eléctrico.

