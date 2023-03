Cómo detectar a influencers y speakers con gran oratoria y escasa experiencia real Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 13:00 h (CET) En el mundo digital moderno, los influencers han ganado presencia en la venta de infoproductos y formaciones en oratoria y liderazgo. Por otro lado, también es importante destacar que están en auge los speakers para empresas, quienes ofrecen sus servicios en eventos corporativos, capacitaciones, charlas motivacionales, etc.

Sin embargo, aunque muchas de estas figuras suelen destacar por su oratoria y desparpajo, realmente no tienen detrás una verdadera experiencia o formación en estas áreas. Por esta razón, para lograr el éxito de estos eventos y formaciones, es crucial buscar influencers y speakers con experiencia y conocimientos en su área de trabajo, como Nacho Barraquer, más conocido como el Gefe.

Un speaker profesional con un innovador concepto de liderazgo empresarial Nacho Barraquer es un speaker profesional experto en manejo empresarial, conocido como El Gefe, con G. Este término hace referencia a un novedoso concepto en liderazgo corporativo, bajo el cual, los jefes juegan un rol de gestores de felicidad en su organización.

Sus servicios se enfocan en desarrollar estos conceptos entre los directivos empresariales y sus equipos de trabajo. Para ello, utiliza como principal herramienta sus ponencias, charlas y conferencias motivacionales, las cuales elabora a medida de lo que las empresas quieren transmitir.

En estas actividades, se trabaja en el camino hacia la felicidad y el bienestar de los empleados en el ambiente de trabajo. Esto tiene efectos altamente significativos en su rendimiento y, consecuentemente, en la rentabilidad de la empresa.

Por otro lado, El Gefe también ofrece diversos programas de formación pregrabados en su web, además de dar charlas a empresas en temas de motivación, de liderazgo, de comunicación efectiva, de cómo afrontar decisiones complicadas en tiempos difíciles y otras iniciativas. En otros casos, aborda la motivación de las personas tanto a nivel individual como grupal, con el fin de ayudarles a conseguir sus metas personales y profesionales.

Los riesgos de contratar speakers empresariales sin experiencia real Los influencers y speakers poco capacitados son relativamente difíciles de reconocer. Esto se debe a que muchos se escoden tras una gran habilidad para comunicar y hablar en público, lo cual lleva a las personas a percibir en ellos una experiencia que, en el fondo, no tienen. Por esta razón, es importante saber identificar a este tipo de personas, ya que, al contratarlos, se puede perder una gran cantidad de tiempo y recursos en las personas equivocadas. Además, sus consejos y supuestas claves para el éxito suenan bien en un inicio, pero no tienen ningún efecto significativo ni ventaja competitiva a largo plazo.

Este aspecto representa una de las cualidades que diferencian a Nacho Barraquer, quien cuenta con una profunda y extensa formación profesional en diversas áreas, experiencia de 15 años como CEO en importantes multinacionales, creador de 10 start-ups, ha trabajado en 15 sectores diferentes y ha escrito 3 libros. Ha trabajado en alta dirección en multinacionales, pymes, empresas familiares, para fondos de inversión y en startups. Su background es un valor a tener en cuenta cuando sube a un escenario, no es humo, es un valor impresionante a mostrar a los espectadores.

Toda esta trayectoria le ha convertido en un speaker y orador motivacional experto, reconocido incluso con el galardón Speaker Talent en 2019, y actual miembro del jurado, lo cual avala todo su trabajo.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.