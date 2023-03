Celebración de la Semana Santa en España Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 13:00 h (CET) Cada vez está más cerca la Semana Santa, una de las fechas más señaladas del catolicismo español. Para ello, miles de personas se mueven alrededor del país para formar parte de esta.

Desde el domingo 2 de abril, Domingo de Ramos, hasta el día 9, Domingo de Resurrección, más de 7.500 cofradías y hermandades y más de 2.000 poblaciones del país participarán en las más de 10.000 procesiones, con carrozas y figuras que celebrarán el pase a la inmortalidad de Jesucristo.

Toda la información sobre esta celebración está publicada en la página web de Semana Santa en España, la cual resume todas las festividades en una única plataforma.

Más que una fiesta religiosa Esta es una gran ocasión que las ciudades aprovechan para mostrar al resto del país sus costumbres, sus comidas típicas, sus vestimentas y su artesanía. Esta mezcla de tradiciones crean un clima único, lleno de colores, olores y sabores particulares de cada pueblo. Por esta razón, las celebraciones de Semana Santa en España representan también un recorrido por la historia de cada pequeño trozo del país.

Además, es una fiesta que no entiende de clases sociales y en la que todo el mundo puede participar. De sobra es conocida la devoción que le tiene Antonio Banderas (actor) y Juanma Moreno (Presidente de la Junta de Andalucía) a la Semana Santa de Málaga; como también es conocida la devoción de Carlos Herrera (periodista) a la Semana Santa de Sevilla, entre muchos otros rostros conocidos.

Todas las personas que estén interesadas en profundizar los conocimientos en estas celebraciones o incluso ser parte de ellas pueden unirse a Carrera Oficial, la primera red social de la Semana Santa. Allí pueden subir textos, fotos, vídeos, links e incluso hacer amigos.

Motivos por los que la Semana Santa no siempre se celebra en la misma semana del año No existe una fecha específica para esta celebración. Desde el año 325, se estableció que el Domingo de Resurrección se celebre el primer domingo después de la primera luna llena de primavera. En ese caso, las fechas cambian cada año, aunque la secuencia y su significado no se alteran.

Según la tradición católica, el Jueves Santo tiene como significado la última cena de Jesús con sus apóstoles, mientras que el Viernes Santo se recrea el Vía Crucis o Camino a la Cruz. Es decir, el recorrido desde que Jesucristo es condenado a muerte hasta que es crucificado y sepultado.

En conclusión, la Semana Santa está muy cerca y no hay mejor forma de vivirla en España que uniéndose a algunas de las tantas fiestas que se tendrán lugar.

