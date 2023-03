Just Royal BCN ofrece un servicio de catering para bodas con formato 'estaciones' Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 12:00 h (CET) El catering se ha convertido en la solución más práctica para la cuestión de la comida en el marco de cualquier tipo de evento. De esta manera, las personas encargadas de la organización se olvidan de pensar qué comidas y platos ofrecer, las compras, su elaboración y su presentación, para poder enfocarse en otros aspectos. Además, hoy en día las empresas de catering proporcionan servicios muy creativos y diversos para saciar cualquier gusto y necesidad de los clientes. En este camino, una de las últimas novedades en Barcelona es el servicio de catering para bodas con formato estaciones de Just Royal BCN.

Las once estaciones del servicio de catering de Just Royal BCN El catering para bodas con formato estaciones de Just Royal BCN es uno de los servicios más completos y abarcativos del mercado. En total, incluye la posibilidad de 11 estaciones. Cuenta con una estación de bienvenida mientras llegan los invitados, la cual provee agua, té o limonada casera. También dispone de un food truck que ofrece miniburguers, así como una estación para la elaboración de huevos estrellados. Para ofrecer una variedad de aperitivos, que van desde patatas y croquetas hasta tablas de picada, está la estación buffet. A su vez, dentro de las opciones saladas se encuentran las estaciones de arroces, ensaladas, crepes, tacos y barbacoa. Por último, para completar la gran variedad de opciones, el servicio de Just Royal BCN incluye estación de postres y de barra libre de bebidas. Asimismo, cabe destacar que de las 11 estaciones, las cinco que proporcionan opciones saladas, el food truck y la estación de los huevos estrellados incluyen show cooking.

¿Qué características tiene el catering en formato estaciones? La propuesta en formato estaciones de Just Royal BCN ofrece la posibilidad de elegir una o más estaciones de show cooking, dependiendo el marco presupuestario que tenga la organización del evento. Desde la empresa recomiendan elegir siempre la estación buffet al tener mucha variedad de aperitivos y una estación salada cada 30 comensales. En total, el servicio comprende alrededor de tres horas. Además, incluye decoración, menaje, mobiliario, cocineros, camareros, transporte, montaje y limpieza. A su vez, todas las propuestas de menú se pueden adaptar a una dieta vegetariana, sin gluten, sin lactosa o cualquier otro tipo de alimentación.

Como si fuera poco, en su servicio de catering para boda en formato estaciones Just Royal BCN añade la opción de una estación número 12 de vermutería de bienvenida, que ofrece chips de tubérculos, cacahuetes, olivas, verrina de humus, agua, té, limonada, coca-cola, cerveza y Vermouth.

