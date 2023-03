Gestión de todo tipo de estocaje con Mundial Stocks Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 12:00 h (CET) La disposición del estocaje es una tarea complicada para la industria textil y del calzado. La ocupación de los espacios, la reutilización de los materiales y la recuperación de capital forman parte de algunos de sus retos.

El desafío es aún mayor en la medida que la economía se ha ido reactivando.

Gestionar el destino final de los productos que las empresas no colocarán en el mercado es la especialidad de Mundial Stocks. Es una compañía que nació para trabajar al lado de las grandes firmas y solucionarles uno de sus grandes problemas logísticos.

Retirar el material que las empresas tienen abandonado Mundial Stocks es una iniciativa empresarial que responde a las interrogantes que se hacen muchas empresas. Ellos se encargan de comprar a las fábricas de toda España el estocaje que tienen almacenado en sus espacios. Esta compañía se encarga de retirar el material que las empresas tienen abandonado y necesitan desechar.

Sus representantes explican que aunque se encargan de todo tipo de estocaje, se han enfocado más en la industria de la moda. Se especializan en la compra del stock descontinuado conformado por camisas, sudaderas, pantalones y cazadoras. También operan en la industria del calzado, la cosmética, la bisutería y la lencería entre otros.

Su forma de trabajar es muy sencilla. Las empresas interesadas en desechar material que ya no les funcione solo tiene que contactarlos. En esa comunicación se especifica el tipo de producto que quiere vender y la cantidad del mismo. Para validar la información la compañía debe enviar una fotografía y llenar un formulario. En el siguiente paso, Mundial Stocks hará una oferta económica y una vez concertado el acuerdo se recogerá el producto.

Valoraciones muy positivas Con 25 años de experiencia en el mercado, han logrado mantenerse gracias a su seriedad. Siempre han estado enfocados en convertirse en una ayuda para sus clientes, resolviéndoles un problema que implica muchos retos logísticos. Su principal mercado meta son las grandes empresas, tanto fabricantes como comercializadoras.

En ese sentido, no solo están capacitados para comprar el estocaje de una empresa que fabrica las piezas, sino que también atienden a grandes almacenes que están en proceso de liquidación de su stock para renovar su catálogo de productos.

En su página web, Mundial Stocks muestra valoraciones muy positivas por parte de algunos de sus clientes. En sus testimonios, han elogiado los precios que la firma asigna a los productos y el profesionalismo del personal que allí labora. Ha sido una alternativa útil para empresas que quieren renovar e, incluso, aquellas que han tenido que cerrar definitivamente.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.