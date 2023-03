Vicente Valera ayuda a preparar las oposiciones de Auxiliar Administrativo del Estado Comunicae martes, 7 de marzo de 2023, 10:04 h (CET) Tras una extensa trayectoria formando a opositores y la publicación de 40 libros sobre oposiciones, el preparador de oposiciones de la administración, Vicente Valera, ha decidido dar el salto a la formación online con la creación de la academia online WAcademy donde imparte cursos para preparar las oposiciones de Auxiliar Administrativo del Estado Hacía muchos años que no se daban unas circunstancias tan óptimas como para convertir en propicio el momento para opositar a Auxiliar Administrativo del Estado como hoy en día. El hecho de que se hayan anunciado un número de plazas récord para la administración general del estado, junto con la amplia oferta de academias y formadores, hace más atractiva si cabe la decisión de opositar para uno de estos puestos. Del mismo modo, contar con un formador correctamente cualificado aumenta considerablemente las opciones de obtener una plaza.

De entre todos estos formadores, sobresale la figura de Vicente Valera, preparador de opositores de la administración con una amplia trayectoria a sus espaldas y la publicación de 40 libros sobre oposiciones, quien ha decidido lanzar su propia academia online WAcademy en la que imparte cursos para preparar las oposiciones de Auxiliar Administrativo del Estado y Administrativo del Estado.

"Llevo toda la vida preparando a personas para opositar y nunca había visto una oportunidad como ahora. Por el número de plazas, requisitos o temario. Con una buena preparación es imposible no sacar plaza en los próximos años, pero es necesaria una buena estrategia", afirma Vicente Valera, sobre el aspecto coyuntural propicio para acceder a una plaza en la administración general del estado.

Esta decisión de optar por dar el paso hacia la formación online se debe principalmente a dos razones. Por una parte, hay muchos lectores de sus libros que se lo han pedido en reiteradas ocasiones, pues el propio libro se ha convertido en un apoyo fundamental para la preparación de oposiciones y, por otra parte, se debe a una cuestión vocacional, pues es un apasionado del mundo administrativo, como demuestra el hecho de ser funcionario desde los 18 años. Además, es funcionario de carrera (A1) desde los 26 años y ejerce como director de la Escuela de la Administración Pública de Extremadura, que cuenta con más de 20.000 empleados públicos.

El curso de preparación para las oposiciones se realiza mediante de un formato online 24/7 en el que el alumno tiene acceso total al temario gracias a la sección de visionado de vídeos que permite al opositor adaptar el estudio a sus horarios, convirtiéndolo en un factor diferencial respecto a la competencia gracias a su accesibilidad, calidad y precio, pues se sitúa en los 120 € cada 6 meses. Además, es posible realizar clases en directo en la plataforma webinarjam con el modelo Premium y ofrece más de 2.500 preguntas test con estadísticas de aciertos y fallos.

Es posible acceder al curso en la siguiente página web: www.vicentevalera.com

Vicente Valera ha escrito 40 libros sobre oposiciones y formación, entre los que destacan algunos como ‘La LPAC Mini’, ‘La Cosnti Mini’, ‘Las 1.040 Preguntas clave LPAC’, pero sobre todo destaca ‘Martina’, pues le cambió la vida. Sobre esta última publicación, Valera afirma: "cuando comencé con los libros no me imaginé que ‘Martina’ iba a tener tanta trascendencia y se convertiría en el libro más vendido. Mi idea original era explicar el derecho administrativo para que cualquier persona pudiera entenderlo".

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.