La escuela Desafío Running Móstoles permite entrenar junto a corredores expertos de manera presencial o online Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 11:00 h (CET) Las carreras de maratón exigen mucho a nivel físico y se necesita una buena preparación por parte de los corredores, puesto que estas llevan al máximo su resistencia y ponen a prueba su entrenamiento y su condición.

Hoy en día, es posible entrenar junto a corredores expertos, no solo de manera presencial, sino también completamente online. Esto es precisamente lo que ofrece la escuela Desafío Running Móstoles, dirigida por deportistas de dilatada trayectoria en este deporte, quienes ponen su experiencia y conocimientos al servicio de quienes deseen prepararse para carreras de maratón. Esta escuela, abierta a cualquier corredor pertenezca o no a un club, tiene la posibilidad de afiliarse a un club de corredores, que busca apoyar a atletas que deseen superarse a sí mismos.

Club de corredores de la escuela Desafío Running Móstoles El club de corredores de esta escuela nace a finales de 2016, como una iniciativa de un grupo de corredores que por aquel entonces llevaban a cabo su entrenamiento de la mano de la pareja de atletas José Manuel Abascal y Diana Martín Giménez. Además de ser entrenadores nacionales titulados por la Real Federacion Española de Atletismo, cuentan con un gran palmar como atletas, Diana ha participado en dos Juegos Olímpicos, multitud de Campeonatos del Mundo y es medallista en Campeonatos de Europa. José Manuel, corredor de nivel nacional, acredita 29'42" en 10 kilómetros y 2h27' en maratón. Posteriormente, este pequeño club fue aumentado el número de sus miembros, hasta convertirse en uno de los clubs de corredores más importantes. El club está abierto para todos aquellos corredores que formen parte de la escuela y no pertenezcan a ningún equipo de running. En el Club Desafío Running Móstoles, junto al resto de corredores miembros, podrá formarse y prepararse en un ambiente en el que se respira un buen ambiente y las ganas de superación personal.

Corredores madrileños El Club Desafío Running Móstoles cuenta actualmente con más de 100 corredores, atletas de todos los niveles. La mayoría de ellos son corredores de Móstoles, pero también está integrado por otros corredores de municipios cercanos. Quienes se sumen al club también tienen la opcion de federarse con el equipo, de esta manera, podrán participar en las carreras del calendario de la Federación de Atletismo de Madrid. Por otro lado, en este club no solo disfrutarán y entrenarán de la mano de runners profesionales y con experiencia, sino que además podrán compartir con el grupo multitud de kilómetros en las distintas carreras populares que se celebran cada fin de semana en cualquier punto de España.

La escuela de corredores Desafío Running Móstoles cuenta con un sitio web donde se puede encontrar mucha más información acerca de la escuela y del club de corredores. Ahora mismo, son una de las mejores escuelas de running de la capital española, que ofrece formación no solo presencial, sino también online para la preparación de cualquier carrera.

