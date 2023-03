Excom Global, nuevo representante de Corferias en España, Ecuador, Perú e Italia Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 11:00 h (CET) Contribuyeno a la expansión de la empresa a nivel mundial, la empresa de servicios de consultoría en comercio exterior Excom Global se convirtió en la nueva representante de Corferias Colombia en cuatro países importantes de Europa y Sudamérica.

Esta compañía, que cuenta con una red de alianzas que le permiten operar en mercados estratégicos como España, Colombia, Ecuador, Perú, Italia y Estados Unidos, estableció vínculos comerciales con Corferias, el recinto ubicado en la ciudad de Bogotá utilizado para ferias y eventos empresariales. Con el acuerdo alcanzado, Excom será representante de Corferias en España, Italia, Ecuador y Perú para los salones con mayor potencial para los expositores internacionales: Agroexpo, Andigráfica, Createx y Belleza y Salud.

Las ferias internacionales en Colombia y su potencial Corferias lleva más de 66 años generando oportunidades y progreso para las distintas industrias del país. A través del primer distrito de ferias, eventos y convenciones de Latinoamérica. Con un portafolio de más 60 ferias, 270 eventos, más de 2 millones de visitantes y 5 mil expositores al año, Corferias es el líder indiscutible en la región, destacando no solo por el nivel de sus eventos sino también por la innovación constante y el compromiso de la organización para la atracción público de calidad, profesional y cualificado para crear experiencias memorables.

La ayuda de Excom Global en la internacionalización de empresas Excom Global tiene como fin el de ayudar a las empresas en su internacionalización, a través de la promoción de sus productos y servicios para facilitar el desarrollo de sus negocios y su expansión internacional. Excom ha establecido proyectos de promoción internacional en más de 30 países y desarrolla su trabajo en seis áreas específicas de consultoría.

No importa si la empresa es pequeña, mediana o grande, el servicio de Excom se adapta a los objetivos de esas compañías para establecer la estrategia que más se ajuste a sus necesidades e intereses. De ese modo, la alianza con Corferias permitirá ofrecer a los expositores internacionales un abanico de servicios orientados a mejorar la rentabilidad de su participación, los cuales van desde la optimización de los costes de participación facilitando sinergias entre empresas afines, participación agrupada, montaje, asistencia en destino, hasta servicios de continuidad tras la realización del evento como puede ser la generación de nuevos contactos y el seguimiento y apoyo en la estrategia comercial de los establecidos en las ferias. Todo ello con un único objetivo, facilitar el desarrollo de los negocios y el posicionamiento en el mercado.

Llevar el negocio al éxito con las estrategias de Excom Global Cuando una empresa tiene la idea de expandirse, la comunicación es clave. Los clientes ya existentes y los potenciales deben ser informados sobre lo que esa compañía tiene para dar. Excom Global llevará esa campaña de la forma más efectiva. Sus estrategas en comunicación se especializan en gestionar agendas de contactos comerciales en diferentes países, por lo que la promoción del cliente a nivel mundial está asegurada.

En definitiva, el cliente encontrará en Excom Global un aliado muy importante para que su sueño de llegar al mundo entero no tenga límites.

