Football Host vende tanto entradas como experiencias para disfrutar del fútbol de la Liga Argentina Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 11:00 h (CET) La Liga de Fútbol Argentina ya ha celebrado sus cinco primeras jornadas de competición y los estadios han abierto de nuevo sus puertas para recibir a algunas de las mejores hinchadas del mundo.

El campeonato doméstico del flamante tricampeón mundial es uno de los más competitivos, coloridos y antiguos del planeta, ideal para presenciarlo junto a un hincha local.

Quien da esta oportunidad es Football Host, que acerca a los grandes aficionados del fútbol internacional a ese anfitrión local que les permitirá conocer cada estadio desde dentro, desde el lugar donde la gente local disfruta al máximo de este deporte, pero también permitiéndoles ser parte de los lugares que forman parte de la tradición que tienen los seguidores justo antes de entrar al estadio: tomar una copa en algún lugar de la ciudad, animar al equipo en los aledaños del recinto, etc., son solo algunos de los posibles planes a hacer.

Los anfitriones Si hay algo que caracteriza al fútbol argentino son los colores. En las ciudades y los barrios de Argentina siempre hay dos clubes con colores opuestos: Rosario, Córdoba, Buenos Aires, La Plata... Cada equipo tiene sus colores y sus particularidades. Para vivir esa experiencia plenamente, no hay nada mejor que compartirlo con un hincha local.

La Bombonera, entre los estadios más conocidos del mundo Boca Juniors es uno de los equipos más grandes de Argentina, con un palmarés de 18 títulos internacionales, entre ellos 6 Copa Libertadores, 4 Copas Sudamericanas, 3 Copas Intercontinentales, 2 Copas Sudamericanas, 1 Copa de Oro, 1 Supercopa Sudamericana y 1 Supercopa Masters, además de más de 20 títulos locales. Su estadio recibe el nombre de La Bombonera, aunque el apodo favorito de muchos es La Catedral del Fútbol. Quien quiera disfrutar de un buen rato de fútbol argentino, acertará yendo a cualquier Boca Juniors partidos.

El Teatro de Liniers No muy lejos del centro de Buenos Aires, pero ajeno a la dicotomía River Plate-Boca Juniors, se encuentra El Teatro de Liniers. Uno de los estadios más cómodos de Argentina, sede y hogar del Club Atlético Vélez Sarsfield. Lucho es un hincha de Vélez dispuesto a compartir la previa y el partido desde un lugar privilegiado del conjunto que supo ser campeón del mundo en 1994 con el emblemático José Luis Chilavert.

Los canallas de Rosario A apenas 300 kilómetros de Buenos Aires se encuentra Rosario, emblemática capital del fútbol argentino. Con Cristian como guía, es posible vivir un día en el estadio de Rosario Central, uno de los clubes más populares del país. El canalla colma su enorme estadio en cada partido, y sea quien sea el rival, el Gigante de Arroyito se transforma siempre en una fiesta.

De visita a la casa de los diablos Al sur de Buenos Aires se sitúa Avellaneda, cuna de dos grandes del fútbol argentino. El que se viste de rojo es Independiente, rey de copas gracias a su récord de siete Libertadores, no igualadas por ningún otro club de América. Independiente es un club con mucha historia que ha remodelado su estadio recientemente. De la mano de León, será muy fácil vivir una jornada de fútbol en él.

La seguridad ante todo Comprar una entrada para un partido de fútbol no siempre es una tarea sencilla. En Argentina, desde hace algunos años, solamente pueden asistir las hinchadas locales. Además, dependiendo del partido, algunos clubes solo admiten a sus socios.

Este tipo de dificultades incrementan el valor de las entradas de reventa, que en algunos casos se obtienen de maneras poco seguras.

Con Football Host, es posible acceder a la experiencia del fútbol mediante un cobro electrónico seguro, y gracias a la intermediación de un anfitrión local, la experiencia queda asegurada. La adquisición de la entrada, el traslado desde el hotel u alojamiento hasta el estadio, la previa (lo mejor, sin duda, de estas experiencias) y el postpartido, se efectúan con la colaboración del mismo. Quienes quieran descubrir la autenticidad y la pasión del fútbol argentino, solo deben ir a Football Host y desde esta página web podrán comprar tanto las entradas para el partido como las experiencias junto a los hosts disponibles en cada ciudad.

