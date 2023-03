¿Por qué adquirir un portátil Xiaomi?, con Xiaomi Home Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) Hablar del gigante tecnológico asiático, no es solo hablar de móviles; Xiaomi fabrica todo tipo de equipos, entre ellos los ordenadores portátiles.

Y aunque en 2021 abandonó el negocio de los portátiles en España, ahora vuelve con nuevos modelos que apuestan por un gran almacenamiento, óptimas baterías, peso ligero y un sistema de refrigeración bien diseñado, que no molesta a los usuarios en su uso diario. La tienda online oficial para obtenerlos es Xiaomi Home. Allí los interesados podrán comprar su portátil Xiaomi preferido con una buena relación calidad precio y disponer de envíos gratuitos.

¿Por qué comprar un portátil Xiaomi? Las razones para comprar un portátil Xiaomi son innumerables. Esta empresa china no solo fabrica dispositivos móviles o artículos electrónicos para el hogar, sino también portátiles, convirtiéndose en una de las marcas preferidas de los gamers y profesionales que se dedican al trabajo freelance o de oficina.

Los portátiles Xiaomi se caracterizan por su diseño ultra delgado y por un sistema de alta gama con uno de los mejores precios del mercado. Desde el primer momento que salieron a la venta se empezaron a popularizar en Europa, integrándose rápidamente en el mercado español.

Debido a su relación calidad precio, los ordenadores portátiles Xiaomi se han convertido en uno de los equipos favoritos de los españoles, los cuales se preguntaban constantemente cuándo llegarían estos al país. Los mismos se pueden adquirir a través de una tienda online sin necesidad de esperar meses, ni realizar pagos aduaneros.

Los equipos portátiles de la firma asiática son reconocidos por su gran rendimiento, al igual que por su diseño elegante y 100 % ligero. Además, cada uno de estos portátiles inteligentes cuentan con seguridad integrada y con una garantía de hasta 2 años.

Venta online de portátiles Xiaomi en España La mayoría de los portátiles para profesionales y gamers de la colección de Xiaomi, no solo cuentan con un diseño confortable y único, sino también con un precio competitivo. Sus modelos igualan, en muchos aspectos, a las MacBooks de Apple, en cuanto al hardware y software.

La tienda Xiaomi Home lanzó el Xiaomi Mi Air 13, un portátil ultraligero de 13,3 pulgadas, con pantalla full HD y con una presentación de teclas estándar, que incluye en su sistema de teclado la letra 'Ñ'.

En la tienda online, también se encuentra disponible el famoso portátil Xiaomi Mi Gaming, siendo este el único modelo que se vende con cuatro configuraciones distintas de hardware.

Para los que buscan un modelo más avanzado, pueden elegir el portátil Xiaomi RedmiBook 14, un equipo portátil barato y ligero que ha obtenido gran popularidad en el país. El portátil tiene una batería para hasta 12 horas de duración y cuenta con un procesador Intel i5 o i7, o Ryzen 5 o 7 con hasta 4.7GHz.

Son varios los modelos de portátiles Xiaomi que se encuentran disponibles en la tienda en línea de Xiaomi Home. Los mismos cuentan con garantía de hasta 2 años, se entregan de 3-7 días hábiles y su envío es completamente gratuito en toda España.

