Colección Hilo de Soja Zd Zero Defects, una segunda piel para la mujer Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) En la agenda de la industria de la moda moderna, producir productos sostenibles se está convirtiendo en una cuestión fundamental.

El Hilo de Soja, dentro de este sector, es una novedosa apuesta que genera beneficios tanto para la piel, como para el medioambiente.

Zero Defects, empresa española con más de cien años de trayectoria, tiene dentro de su colección de ropa interior de mujer, una línea confeccionada con este material.

Ventajas y propiedades del Hilo de Soja El Hilo de Soja es una biofibra natural que se extrae de la proteína de la soja. La misma es reciclable y biodegradable, ya que no posee tintes blanqueantes, lo cual la vuelve un tejido idóneo para la producción de prendas ecológicas.

Por su carácter natural, es ideal para pieles sensibles o atópicas. Es un tejido que ayuda a evitar reacciones alergicas, y posee una gran capacidad de absorción, lo cual ayuda a eliminar olores corporales. También tiene propiedades termorreguladoras, lo que ayuda a mantener la piel seca y con la temperatura adecuada.

Este tejido posee propiedades hidratantes y nutritivas para la epidermis, lo que ayuda a estimular la renovación celular y a evitar la pérdida de colágeno. Además, la presencia de aminoácidos naturales refuerza la producción de colágeno de la piel.

Otra de sus ventajas es la versatilidad. Las camisetas y bodies confeccionados con Hilo de Soja, sirven tanto como ropa interior como exterior, lo que se debe gracias a su alta calidad y durabilidad que no se pierde lavado tras lavado.

Amplia gama de diseños La colección de ropa íntima de mujer de Zero Defects con Hilo de Soja está integrada por braguitas con blonda, braguitas altas, braguitas medias, braguitas mini, tangas, fajas reductoras, culottes, camisetas y bodies, que se caracterizan por su confort y suavidad. Cada modelo se halla disponible en diversas tallas, inclusive tallas grandes, como así también en una diversa gama de colores.

El consumo ético de la moda consiste en la preocupación de los consumidores por dónde se produce la ropa que adquieren, la naturaleza de los materiales y su modo de fabricación. Por eso, Zero Defects produce sus prendas en Mataró con trabajadores locales y proveedores cercanos, lo que se conoce como KM 0. Su línea de Hilo de Soja guarda estrecha relación con los preceptos de la sostenibilidad: fabricación local, calidad y durabilidad, diseños clásicos que no pasan de moda, materiales biodegradables, proceso artesanal y una producción responsable con el menor impacto posible en el medioambiente.

