¿Dónde encontrar soluciones de mantenimiento y outsourcing informático para empresas? Zema IT Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) Los aparatos informáticos son un recurso indispensable en cualquier tipo de empresa, ya que optimizan muchos procesos y contienen información de valor de las organizaciones.

Debido a esto, los ordenadores no solo son una herramienta de informática, también son un activo para las compañías. Un problema en su funcionamiento puede traer una serie de complicaciones y pérdida de datos que pueden afectar la gestión de las empresas, por lo que es necesario realizar un mantenimiento informático frecuente para evitar incidentes.

Cuando las empresas no cuentan con un equipo de profesionales capacitados en este tipo de servicios informáticos, lo más recomendable es solicitar un servicio de outsourcing. En este sentido, Zema IT es una empresa con más de 15 años experiencia brindando soluciones que mejoran la eficiencia de los equipos de informática.

Beneficios de un buen mantenimiento informático El concepto de mantenimiento informático hace referencia a un conjunto de tareas y acciones que se realizan con el objetivo de mejorar la estabilidad y el rendimiento de una red informática o de un ordenador. En otras palabras, es una serie de procesos que se ejecutan periódicamente para detectar y corregir errores con respecto al hardware y software, mejorando su rendimiento de los sistemas.

Entre las principales acciones que realiza este servicio se encuentra la revisión técnica de los equipos informáticos para asegurar que estos funcionen correctamente. También incluye actualización de los programas, limpieza de archivos, así como la revisión de la capacidad de la memoria, etc.

Otras de las ventajas de este tipo de servicio es que brindan mayor seguridad informática. Los técnicos informáticos se encargan de revisar la red para detectar si existe alguna amenaza cibernética y prevenir que esto ocurra. Para eso, coloca un sistema de ciberseguridad adaptado a las necesidades de la empresa. Al mismo tiempo, realizan copias de seguridad, para evitar la pérdida de información importante.

A través de este tipo de servicios se busca aumentar el tiempo de vida útil de los equipos de ordenadores y evitar fallos en el sistema que afecten la productividad de los trabajadores y la gestión de la empresa.

Servicio de mantenimiento informático para empresas Zema IT es una compañía española que, desde su fundación, se ha planteado la idea de convertirse en socios informáticos de las empresas, para brindarles soluciones de seguridad y eficiencia tecnológica de vanguardia. Su portafolio de servicios está dirigido exclusivamente para el sector empresarial, brindando diversos servicios IT, entre ellos, mantenimiento informático.

En ese sentido, el equipo de técnicos de la empresa se encarga de realizar una revisión integral a los ordenadores para detectar cualquier fallo que puedan tener y garantizar su óptimo funcionamiento. Del mismo modo, ofrecen respuesta inmediata a las necesidades de sus clientes, ya sea en remoto o en sus instalaciones físicas ubicadas en Madrid.

Considerando la relevancia que tienen los componentes informáticos en las empresas, garantizar un mantenimiento informático efectivo es indispensable. En estos casos, contar con un equipo de profesionales como Zema IT puede ser una alternativa para mejorar la productividad de las compañías.

