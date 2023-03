Baberos para bebé ecológicos con la marca de moda sostenible Baúl de Algodón Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 09:00 h (CET) Uno no es consciente de todas las cosas que necesita un bebé hasta convertirse en madre o padre primerizo.

A medida que este empieza a crecer, surgen nuevas necesidades. Sin embargo, hay cuestiones que no deben faltar desde el primer día y una de ellas es el babero.

En este camino, la tienda Baúl de Algodón ofrece un amplio catálogo de baberos bebé tejidos de manera artesanal y con algodón orgánico, que destacan por ser sostenibles y promover un mundo solidario.

El babero ecológico ideal para recién nacidos El babero bandana bebé crudo es uno de los más elegidos en Baúl de Algodón. En tanto, sus medidas en diagonal son de 47 centímetros y está compuesto por algodón orgánico 100 %, que cuenta con el certificado GOTS. Se caracteriza por ser muy suave y se puede usar de los dos lados, ya que es reversible.

Asimismo, este babero destaca por no irritar la piel del bebé, aunque se limpie muchas veces. Además, contiene una tela interbloqueo que lo hace muy absorbente y dos botones de cierre con clip para que no se caiga.

Se trata de un producto diseñado específicamente para recién nacidos. Por otro lado, si bien el algodón orgánico es más duradero que el convencional, desde Baúl de Algodón recomiendan no usar lejías o suavizantes, sino vinagre de manzana o blanco como suavizante natural. También se aconseja no utilizarlos en secadora y lavarlos con agua tibia o fría.

Una muy buena opción para regalar a un bebé Además de los padres primerizos, las necesidades de un bebé también abarcan a familiares y conocidos, ya que estos deben pensar qué regalar. Para estas situaciones, Baúl de Algodón dispone de distintas ideas de regalo para cuando se presenta esta ocasión.

Con características similares al de bandana, el babero de algodón resalta por su estampado colorido y simpático. Además, tiene una medida en diagonal de 42 centímetros y contiene dos botones de clip para ajustar al cuello del niño y que no se caiga. Cabe destacar que estos están exentos de níquel para no producir alergias.

Para adquirir sus productos, Baúl de Algodón cuenta con una tienda online donde se puede efectuar la compra en cualquier momento. Disponen de otras prendas sostenibles para bebé como camisetas, botines, mantas o pijamas, entre otros. La empresa ofrece envíos gratuitos a toda España en compras mayores a 60 euros. Además, dispone de un número de contacto disponible de lunes a viernes de 9 a 21 horas, y sábados de 9 a 18 horas.

