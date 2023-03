TThe Sampling Solutions se ocupa de la toma de muestras, inspecciones y auditorías para laboratorios y empresas. Creando el standard para las operaciones de campo Emprendedores de Hoy lunes, 6 de marzo de 2023, 14:56 h (CET) Todas las actividades humanas y todos los aspectos de la vida cotidiana han sido optimizados por los avances tecnológicos.

Sin embargo, hay sectores o fases productivas que se muestran deficientes con la aplicación y el uso de la tecnología. Un claro ejemplo de esto se da en la gran mayoría de los laboratorios medioambientales, que cuentan con todos los procesos de análisis sistematizados, pero con una visión reducida en el preanálisis y en la toma de muestras, que representa el 80 % del correcto resultado analítico. Con The Sampling Solutions, esto no sucede.

Una empresa que se centra en la toma de muestras The Sampling Solutions es una empresa que se especializa en diseñar, planificar y ejecutar toma de muestras, inspecciones y auditorías para laboratorios y empresas, proporcionando soluciones simplificadas en tiempo récord. Además, ofrece un servicio único gracias a la creación de una red de muestreadores a nivel nacional que le permite a los clientes tener alcance en zonas geográficas alejadas de su área de cobertura.

A su vez, la compañía ha incorporado las últimas tecnologías para facilitar las operaciones de campo. En este sentido, ha llevado a cabo el desarrollo de una aplicación móvil donde se cargan los datos y se transmiten en tiempo real. Esto optimiza la comunicación y la gestión del proceso y de la cadena de custodia.

Asimismo, actualmente The Sampling Solutions se encuentra trabajando en el desarrollo de un software que permita gestionar en un solo lugar todo lo relacionado con la toma de muestras, las inspecciones y las auditorías de campo.

Unos servicios de calidad llevados a cabos con profesionalidad Uno de los mayores logros de The Sampling Solutions ha sido lograr ser la primera entidad de toma de muestra no laboratorio acreditada por ENAC en ISO 17025 en Europa. Esto se alcanzó gracias a Eli Bosch, después de 20 años de experiencia dirigiendo laboratorios, y todo el equipo que ha trabajado para alcanzar ser un referente en este ámbito.

En este camino, The Sampling Solutions ofrece el servicio de toma de muestras en operaciones puntuales en cualquier punto de España, operaciones dedicadas donde se requieren varias tomas en varios lugares junto al diseño de rutas y a la digitalización de todo el proceso, y operaciones especiales como presentación de pliegos para concursos, licitaciones, auditorías e inspecciones. Tras casi tres años de trayectoria ofreciendo estas opciones, la empresa ya cuenta con aproximadamente 300 muestreadores, más de 100.000 kilómetros recorridos y 160.000 minutos ahorrados a laboratorios y empresas.

