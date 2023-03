'Laberinto de Cristal', el nuevo single de Efecto Mariposa

El nuevo single de Efecto Mariposa Laberinto de Cristal es una canción pop rock, cuarto adelanto de lo que será su próximo disco. Hace referencia a ese momento tan frágil donde todo puede romperse en un segundo y para siempre. Sus estribillos son una explosión en color donde el ritmo se detiene para reforzar la grandeza de las cuerdas y el mensaje principal de la canción, contrastando así con unas estrofas de mucha energía.

Laberinto de Cristal está disponible desde el día 3 de marzo en las principales plataformas digitales.

Efecto Mariposa grabó su primer álbum homónimo en 2001, pero su auténtico dominio como referencia de la música hecha en España llegó unos años más tarde, en 2003 y 2004 estrenaron los dos volúmenes de Metamorfosis, que marcaron un antes y un después, con éxitos como su versión del clásico El mundo de Jimmy Fontana. En el año 2005 editan Complejidad y su single No me crees batió el récord de permanencia en listas de radio. En 2009 ganaron el premio 40 Principales a la Canción del Año con la canción Por quererte, incluida en su álbum del año 2009 40:04. En 2014 publicaron Comienzo, tras una pausa profesional, condicionada por la maternidad de Susana, su primer sencillo fue el tema Ahora. En febrero de 2018, el grupo edita el sencillo "Qué me está pasando" adelanto del séptimo álbum Vuela que vio la luz el 1 de junio de 2018.​

En 2022 Efecto Mariposa publica tres nuevos adelantos de lo que será su próximo trabajo, Mi parte Emocional, Problema Existencial (con la colaboración de Shuarma) y Ley de la Gravedad. Todos estos singles han tenido gran aceptación entre sus seguidores y los medios de comunicación.

La formación malagueña ha actuado en grandes escenarios y ante aforos superiores a 200.000 personas, lo que da una idea de la relevancia del Efecto Mariposa. Además, cuentan entre sus colaboradores con artistas de talla internacional como Juanes, Dani Martín, Cotí, Pereza o David Summers, entre muchos otros. Sus singles cuentan con más de 15 millones de reproducciones en las principales plataformas digitales y sus vídeos con más de 1 millón de visitas, Efecto Mariposa es un referente de la música pop en lengua castellana.

La agencia de promoción y producción musical PROMOSAPIENS ha sido la encargada de la promoción y comunicación del nuevo single de Efecto Mariposa.

