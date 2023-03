¿Por qué es importante entregar regalos corporativos en un negocio?, por Carandre Emprendedores de Hoy lunes, 6 de marzo de 2023, 11:00 h (CET) Los regalos corporativos son una manera de darle un valor agregado a la oferta y permiten que la marca se mantenga presente en la mente del consumidor. En todos los sectores comerciales, hay mucha competencia, por esta razón, las empresas deben buscar nuevas estrategias como esta para fidelizar a sus clientes.

Sin embargo, para que un obsequio de beneficios, se deben tener en cuenta algunos factores, por eso la marca fabricante Carandre explica la importancia de dar regalos corporativos.

Importancia de los regalos corporativos Cuando se habla de un obsequio especial para el cliente, se refiere a un elemento que se le entrega como muestra de agradecimiento. También se usa en eventos especiales, para los nuevos compradores e incluso se pueden crear opciones especiales para los proveedores.

Pero no todos los obsequios son iguales y generan los mismos resultados, por eso cada empresa debe analizar cuál es el producto que mejor le funciona, con base en su tipo de cliente.

En el caso de que se quiera entregar un producto exclusivo, la personalización siempre es una buena opción. Dependiendo del enfoque de la compañía, se puede realizar un obsequio significativo y que represente sus valores. De la misma manera, no debe ser un artículo con un precio muy alto, por ejemplo, una compañía que genera ventas minoristas, debe presentar un regalo proporcional a la cantidad de dinero que gastan sus clientes. Cuando el regalo es más costoso, puede generar incomodidad y desagrado.

Otro aspecto a tener en cuenta son las fechas. Aunque la navidad siempre es un buen momento para dar un regalo, obsequiar en fechas que no son comercialmente especiales, genera una buena respuesta en el comprador.

Además, es importante que el regalo sea funcional y que tenga presente los aspectos visuales de la marca. Entre las opciones más recomendadas se encuentran las mochilas, bolsas de tela, paraguas, mascarillas o gorros.

Carandre, especialistas en la producción de regalos para empresas El enfoque principal de cualquier compañía es adquirir nuevos compradores y retener a sus clientes. Pero esto no se logra solo con un producto y servicio de calidad, son los detalles lo que le dan un valor agregado a la marca y hacen que siempre estén presentes en la mente del consumidor.

Con más de 30 años de experiencia en el sector, Carandre ofrece una gran variedad de opciones en regalos para empresas. Su enfoque principal es generar productos que no solo agraden a su cliente, sino también a quien lo va a recibir. Por medio de su servicio, ayudan a generar ese impulso extra que necesitan las marcas en la actualidad.

Finalmente, cabe destacar que Carandre cuenta con una página web donde se pueden conocer todas sus opciones de regalos corporativos.

