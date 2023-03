Todo lo que ofrece Gloma Travel, la agencia de viajes que organiza el tour de La Ruta del Guachinche en Tenerife Emprendedores de Hoy lunes, 6 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) La Ruta del Guachinche es uno de los recorridos más llamativos en Tenerife, con el que los viajeros pueden degustar su comida casera y sus vinos de cosecha en los establecimientos propios de la isla. También comprende la visita a bodegas, los trayectos guiados sobre la cultura y ecología alrededor de su cocina, así como todos los aspectos de la excursión culinaria.

La agencia de viajes que organiza el tour es Gloma Travel, caracterizada por recibir retroalimentaciones positivas de los usuarios que han vivido la experiencia por Tenerife para celebrar fechas especiales como aniversarios, lunas de miel, cumpleaños, etc.

Estas expediciones privadas y personalizadas son descritas en el blog de la compañía, con detalles específicos de lugares turísticos, datos geográficos, arqueológicos, de la flora y la fauna, para poner en contexto a los interesados.

Servicios e itinerario incluidos La Ruta del Guachinche de Gloma Travel se puede reservar todos los días del año, las 24 horas del día. La misma inicia con las visitas guiadas a las Bodegas Monje, donde los turistas podrán disfrutar de la imponente vista de la costa norte de Tenerife, mientras degustan 3 copas de vino a elegir entre la dispensa, con tres aperitivos.

A continuación, visitarán el guachinche elegido para probar los platos tradicionales de la gastronomía tinerfeña. Allí, los comensales deben seleccionar entre las entradas o la carne a la brasa, además del mejor vino de la zona.

Para finalizar el tour de 4 horas, se hará una parada guiada en la Casa del Vino para conocer en profundidad la historia de las cavas, mientras se toma café.

Al hacer la reserva del tour enogastronómico, los viajeros poseen transporte durante toda la ruta, desde el lugar donde son recogidos por la mañana, hasta el punto de regreso en la tarde. Además de todo el recorrido ya mencionado, incluye las comidas, vinos y bebidas dispuestas en cada lugar.

Es importante tener en cuenta que la reserva se hace efectiva si se realiza mínimo con dos personas. No obstante, la agencia ofrece la posibilidad de cancelarla en caso de que no se logre cumplir con dicha condición. Por ello, Gloma Travel pone a disposición fechas alternativas.

Por otro lado, la salida se debe hacer con antelación para lograr llegar al primer lugar del tour alrededor de las 11:00 a.m. Del mismo modo, el guachinche puede variar, aunque todos reúnen características similares en términos de calidad, ubicación y permisos.

El trayecto termina a las 4:00 p.m., aproximadamente, sin tener en cuenta el tiempo de desplazamiento de vuelta al sitio donde se aloja el cliente. Además, aunque no se trata de una ruta diseñada para niños, hay menús infantiles en los guachinches, por lo que se cobraría el 50% si estos tienen entre 3 y 11 años.

Información de interés Para la reserva, la página de Gloma Travel dispone de un calendario en el que el cliente elige la fecha deseada y rellena el formulario. La confirmación es inmediata.

Por su parte, los servicios de recogida se podrán contratar en hoteles del norte o sur de la Isla, y desde cruceros en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas En el Grupo PREIC, fusionan LegalTech con PropTech Sergio Antequera, nuevo Director Comercial de la División Peatonal de ASSA ABLOY La Tienda HOME celebra su 20 aniversario regalando pedidos y con grandes descuentos Amor Ideal Vitoria, una agencia de relaciones personales que ayuda a encontrar el amor Excelencia Médica TV, expertos en comunicación médica