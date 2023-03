Colección de vajillas sostenibles, con Goodies Emprendedores de Hoy viernes, 3 de marzo de 2023, 17:34 h (CET) Cada vez son más las empresas que buscan aportar un cambio en la manera de relacionarse con el ambiente, incorporando herramientas digitales innovadoras y protegiendo la tierra. Muestra de lo mencionado anteriormente es Goodies, la empresa centrada en elaborar vajillas sostenibles a través de un sistema de impresión digital que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, una iniciativa clave en la lucha contra la crisis climática actual.

Goodies, una empresa comprometida con el medioambiente y arraigo cultural La compañía busca generar conciencia sobre lo que está sucediendo a nivel mundial impulsando un emprendimiento amigable con el medioambiente. Las vajillas se elaboran mediante la tecnología digital Kerajet Plates utilizando energía solar con el fin de reducir a cero las emisiones de CO₂. Con este mecanismo digital, la firma tiene por objetivo establecer productividad, flexibilidad, rapidez, ahorro y especialmente; promover el desarrollo sostenible.

En su catálogo, Goodies dispone de una importante variedad de vajillas sostenibles. La colección “William Morris” es una de las más destacadas por la intensidad de sus colores y el nivel de precisión de cada diseño. Esta alternativa incluye las opciones ladrón de fresas, rosa silvestre, brother rabbit, willow, entre otras. Cada una lleva plato llano, hondo, de postre, plato pan y una bandeja ovalada. Son aptos para lavavajillas, hornos y microondas.

Además del cuidado del medioambiente, la empresa entiende que la cultura de un país o ciudad debe verse plasmada en la industria de la decoración actual. Es por ello que pretende visibilizar, mediante la colección “De la historia a la mesa”, diseños de ilustraciones, animales, vegetación y sitios históricos de siglos anteriores.

Este tipo de productos son ideales para regalar a familiares, amigos o pareja. En el sitio online de Goodies se pueden encontrar distintas rebajas (disponibles hasta el 28 de febrero).

Sin desarrollo sostenible no hay presente ni futuro El contexto que se vive actualmente en relación con el medioambiente es cada vez más delicado. El modelo productivo tradicional que impone el sistema capitalista genera severos niveles de contaminación, destruyendo la flora y fauna de ecosistemas enteros.

Es por esta situación que las empresas deben readaptar sus modelos de fabricación dejando atrás las sustancias químicas para recurrir a procesos menos invasivos como las energías renovables. Al hacerlo no solamente consiguen proteger la biodiversidad, sino que también fortalecen la relación con su público, quienes demandan cada vez más acciones ecofriendly teniendo en cuenta lo que ocurre a su alrededor.

Desde Goodies, siendo pioneros de la tecnología de impresión en cerámica digital, tienen como propósito construir y sostener una comunidad comprometida con mejorar el mundo. Sin conciencia ecológica y sin desarrollo sostenible, no hay presente ni futuro posible.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La experiencia africana y la inversión en arte hoy Dogfy Diet y los beneficios de la comida natural para perros El Plan Business de Subastafácil para subastas inmobiliarias El Palau Martorell de Barcelona acoge las primeras muestras de manera exitosa ¿Cómo escoger las alianzas de boda?, los consejos de Germán Joyero