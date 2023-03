La revolución de la tecnología de inducción invisible Emprendedores de Hoy viernes, 3 de marzo de 2023, 17:39 h (CET) La industria electrodoméstica ha evolucionado a la par de las nuevas tecnologías, proporcionando soluciones innovadoras que facilitan la realización de actividades cotidianas.

Una muestra de ello, es Cloen Cordless Technology, desarrollada por la empresa Cloen. Se trata de una tecnología única y patentada que ha llegado al mercado para dar pasos importantes en el sector, específicamente, en el área de la inducción y en la dualidad de los equipos.

A través de esta tecnología inalámbrica aplicada a los electrodomésticos, se consigue que estos funcionen sin necesidad de baterías ni cables. De este modo, la marca busca cumplir el objetivo de convertir la cocina en un espacio más limpio y respetuoso con el medio ambiente.

La inducción invisible, el avance tecnológico Los avances de la tecnología, han provocado un cambio en las necesidades de los consumidores. Hoy en día, las personas buscan mayor comodidad, rapidez y eficiencia a la hora de cocinar.

Debido a esto, surgen las placas de inducción, las cuales han revolucionado la industria de la cocina por las ventajas que aportan para controlar la temperatura de cocción. Además, es una solución sostenible porque la pérdida de calor es mínima, y funcionan solamente cuando tienen un recipiente sobre ellas. De este modo, se aprovecha plenamente la energía.

A pesar de que este tipo de tecnologías ya existían en el mercado, la empresa valenciana Cloen ha sido una de las primeras en patentar Cloen Cordless Technology, un tipo de tecnología que permite la cocción por inducción, al mismo tiempo que la transmisión de electricidad directa a los electrodomésticos, consiguiendo que estos cumplan una doble función; cocinar y transmitir electricidad, con tan solo colocar el electrodoméstico sobre la encimera.

La inducción invisible acerca al usuario a obtener un mayor nivel de conectividad en el hogar, haciendo que las labores diarias de preparación de alimentos sean mucho más ágiles y rápidas, gracias a la doble funcionalidad del producto.

Lo último en tecnología del hogar Cloen, en su objetivo de ofrecer la máxima satisfacción a sus clientes, brinda mayor comodidad y eficiencia en cada uno de sus electrodomésticos. Sus productos no usan cables ni baterías. De esta manera, los usuarios consiguen una mejor armonía en los espacios, consiguiendo una cocina más organizada y limpia.

Asimismo, los electrodomésticos, garantizan una experiencia más rápida y segura al cocinar, ya que el sistema de transmisión de electricidad que contienen sus aparatos no representan un peligro, debido a que las placas únicamente se activan con el contacto del electrodoméstico, evitando que se produzcan intercambios de energía entre la placa y otro objeto no compatible con la tecnología.

Otro de los aspectos que caracteriza a los electrodomésticos de la marca es que destacan por su diseño vanguardista y sofisticado que le aporta mayor elegancia a las cocinas.

Todos estos aspectos hacen de Cloen una marca referente en su sector que apuesta por la innovación, la calidad y la sostenibilidad.

