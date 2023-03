Schneider Electric y Atea colaboran para ofrecer servicios IT sostenibles en el norte de Europa

Ambos líderes del mercado trabajan conjuntamente para impulsar la sostenibilidad de la IT en los países nórdicos y el norte de Europa. La nueva acreditación como primer Elite IT Solutions Provider Partner de Schneider Electric en los países nórdicos ayudará a Atea a cumplir su misión de "construir el futuro gracias a las IT" y ayudar a las empresas a gestionar su consumo IT de forma sostenible y eficiente Ambas empresas han sido nombradas líderes por Ecovadis por su firme compromiso con la sostenibilidad y el consumo neto cero.

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado hoy que va a colaborar con Atea, líder del mercado en infraestructura IT y servicios relacionados para empresas y organizaciones del sector público, para ofrecer servicios IT ecológicos y sostenibles en las regiones nórdica y báltica.

Atea, que ya había establecido una larga colaboración con Schneider Electric, ha sido nombrado primer Elite IT Solutions Provider Partner de Schneider Electric en los países nórdicos, y aprovechará la capacidad de la gama EcoStruxure de Schneider Electric para ayudar a sus clientes a gestionar su consumo IT de forma sostenible y eficiente.

Con más de 7.500 empleados ubicados en 85 ciudades, en siete países europeos, Atea tiene una fuerte presencia en todos los mercados a los que sirve. Más de 4.000 miembros de su plantilla, por ejemplo, son personal de servicio dedicado, algo perfectamente posicionado para apoyar a los usuarios finales con servicios sostenibles de IT y servicios gestionados de ciclo de vida.

Schneider Electric es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de alimentación ininterrumpida, IT e infraestructura para centros de datos, y la empresa lleva muchos años siendo reconocida como una de las organizaciones más sostenibles del mundo. Schneider Electric, por ejemplo, ha sido galardonada con la calificación Platino en Sostenibilidad por Ecovadis, que también ha reconocido a Atea como líder en sostenibilidad al otorgar a la empresa su máxima calificación.

"Los compromisos cero neto de Schneider Electric se alinean bien con nuestra estrategia medioambiental a largo plazo, y es un gran honor para nosotros ser nombrados su Elite Partner en los países nórdicos", ha declarado Chris Ashby, Director de Partners Estratégicos de Atea. "La sostenibilidad no es un sprint, sino un maratón, y debemos perseverar durante un largo periodo de tiempo si queremos alcanzar el nivel de transformación sostenible necesario. También dependemos por completo de la cooperación con partners con una visión similar, por lo que creemos que nuestra asociación con Schneider Electric será fundamental".

Colaboración sostenible

El programa mySchneider IT Partner de Schneider Electric, lanzado recientemente, facilita a los partners, entre ellos revendedores, distribuidores y proveedores de soluciones IT, satisfacer las demandas de sostenibilidad de sus clientes. El programa recientemente reestructurado apoya a los partners de canal con diversas especializaciones para sectores clave, incluyendo centros de datos, IT, software y servicios gestionados.

Al mismo tiempo que proporciona a los partners una nueva gama de herramientas de ventas, formación y vías de capacitación, el Programa de Partners IT mySchneider también ofrece beneficios clave específicamente alineados con cada una de sus especializaciones. Alcanzar el estatus Elite 'IT Solution Provider' permite a los partners de Schneider Electric como Atea combinar múltiples certificaciones, proporcionándoles la capacidad de identificar, revender, configurar y/o instalar edge computing y soluciones IT distribuidas dentro de segmentos de mercado clave como el sector público.

Además, permite a partners como Atea apoyar a los clientes con servicios de ciclo de vida IT sostenibles, ayudando a las empresas a reducir el consumo de energía del IT y las emisiones de carbono relacionadas.

Las principales características son:

Nueva Interfaz: el panel de control del programa, de fácil navegación, proporciona visibilidad a los responsables de ventas, partners y programas sobre el progreso individual y de la empresa en cada especialización.

el panel de control del programa, de fácil navegación, proporciona visibilidad a los responsables de ventas, partners y programas sobre el progreso individual y de la empresa en cada especialización. Itinerarios de Formación Mejorados: incluye una amplia gama de herramientas de diseño, formación y recursos para ayudar a los socios a diversificar y reforzar sus modelos de negocio y satisfacer las demandas de los clientes.

incluye una amplia gama de herramientas de diseño, formación y recursos para ayudar a los socios a diversificar y reforzar sus modelos de negocio y satisfacer las demandas de los clientes. myRewards: adaptado a las necesidades empresariales de los socios, incluye recompensas e incentivos financieros para identificar, desarrollar y ayudar a cerrar nuevas oportunidades de negocio de forma proactiva.

adaptado a las necesidades empresariales de los socios, incluye recompensas e incentivos financieros para identificar, desarrollar y ayudar a cerrar nuevas oportunidades de negocio de forma proactiva. Sustainability: El acceso a los productos y soluciones Green Premium™ de Schneider Electric ofrece un rendimiento sostenible y circular por diseño, proporcionando a los clientes un mayor cumplimiento y transparencia, y un menor impacto medioambiental. "En Schneider Electric, creemos que el futuro es verde y digital, pero sólo aprovechando el poder de las tecnologías sostenibles y la experiencia de nuestros ecosistemas de partners alcanzaremos el cero neto", dijo Anna Otterberg, Nordic director for IT channel de Schneider Electric. "Para las organizaciones de canal comprometidas con la lucha contra el cambio climático, nuestra especialización Elite 'IT Solution Provider' les permite ofrecer soluciones sostenibles en favor del planeta, al mismo tiempo que refuerzan sus modelos de negocio al satisfacer las demandas de sostenibilidad de los clientes".

Para más información sobre el nuevo Programa de Partners mySchneider IT Solution Provider, visitar la página web.