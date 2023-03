Soy Pepa by Pepa Blasco, una marca de moda fashion e inclusiva para peques (y grandes)

La colección de moda infantil con la que nace la firma Soy Pepa by Pepa Blasco es notable por su impacto social, sus diseños auténticos y su implicación en el autismo en la infancia. Cada prenda de esta marca nace de la imaginación de Pepa, una niña de cinco años que utiliza el dibujo como una forma de comunicarse con su hermana mayor, Lurdis, quien ha sido diagnosticada con autismo.

Además de su compromiso social, Soy Pepa by Pepa Blasco está comprometida con el medioambiente y utiliza materiales orgánicos y amigables en la fabricación de sus prendas, que van desde los tejidos cien por cien orgánicos, hasta las tintas que dan luz a los diseños de Pepa -altamente coloridos- que son libres de tóxicos. De esta manera, la marca busca ofrecer prendas que tengan un valor añadido más allá de la moda en sí misma.

Diseños exclusivos y sostenibles Los diseños de la firma Soy Pepa by Pepa Blasco son únicos y exclusivos, ya que nacen del arte que la pequeña pintora manifiesta hoy, pero que puede ser complementarte diferente mañana. Desde la casa aseguran que la marca está tan viva como el arte de Pepa y que irá evolucionando con el mismo. Es por eso que tiene un componente de "colección", que puedas adquirir las prendas (cuidadosamente seleccionadas) que están disponible en la web, a la fecha.

Los diseños están pensados para que los niños puedan disfrutar de la moda de manera divertida y original, y reforzando el empoderamiento infantil mediante mensajes como que los padres y madres puedan ir vestidos como sus hijos, no al revés. En Soy Pepa by Pepa Blasco defienden que los niños y niñas son los verdaderos héroes y heroínas y que son los adultos los que deben ponerse diseños tan divertidos como "robot de plastilina", "arcoíris" o "muñeca Pepa". Apuestas que no dejarán indiferente y que están a la altura de una gran casa moda.

La fabricación de todas las prendas y "joyas Pepa" se realiza íntegramente en Europa, lo que garantiza una producción responsable y ética. Con su compromiso social en el autismo en la infancia y su apuesta por la moda sostenible, Soy Pepa by Pepa Blasco se convierte en una opción ideal para aquellos que buscan prendas únicas de calidad. Visitar su tienda online es descubrir su amplia selección de prendas infantiles diseñadas por Pepa, una pequeña artista con mucho talento.

Moda infantil con valores y compromiso social Soy Pepa by Pepa Blasco es una marca de moda infantil que se enfoca en crear prendas únicas e innovadoras, con un trasfondo de amor y conexión entre dos hermanas. El proyecto tiene como objetivo reivindicar la importancia de proteger lo que se ama y respetar lo diferente. La niña se dio cuenta de que su hermana Lurdis era diferente a ella y al resto de su familia.

Con la orientación de Lourdes Dávalos, madre de Pepa y Lurdis, Pepa comenzó a entender la importancia del amor y la comunicación y juntas crearon un idioma visual para conectarse a través del arte.

Soy Pepa se presenta como un idioma visual de peques para peques, incluyendo a aquellos niños que necesitan un esquema visual para entender el mundo. No es solo una marca de moda infantil, sino también un compromiso social con valores, que apoya la conexión e intencionalidad entre padres e hijos. Con cada prenda, Soy Pepa busca difundir el mensaje de amor, respeto y conexión, con el fin de crear un mundo más inclusivo y acogedor.