¿De qué manera convertirse en un líder influyente en marketing digital? Hermel Balcázar, CEO y Presidente Ejecutivo de Aicad Business School Emprendedores de Hoy viernes, 3 de marzo de 2023, 16:27 h (CET) Afirma que las maestrías oficiales son cruciales para liderar el empleo de calidad.

Bien sea porque las circunstancias cambian periódicamente o bien por los constantes avances tecnológicos, las técnicas de educación han revolucionado su método enseñanza - aprendizaje, combinando la experiencia en aula con la virtualidad.

No es una tarea fácil, ya que hay innumerables cambios en el entorno que requieren del desarrollo de habilidades distintas de las que habitualmente se manejan.

Aicad Business School posee un amplio catálogo de formación en Fintech, en los que sumergirse con liderazgo es fundamental para el éxito profesional. Abundando en esta trascendental cuestión, Hermel Balcázar, CEO de Aicad, comenta:

¿Aicad promueve el liderazgo tradicional o impulsa el liderazgo digital?

Primero, Aicad Business School promueve un liderazgo en las organizaciones que sea inspirador. Sin embargo, vivimos en la era digital, donde la claridad del mensaje ya no es tan relevante como los métodos y herramientas que hacen que tu mensaje logre llegar al público objetivo.

La digitalización nos motiva cada día a adaptarnos a las nuevas exigencias del mercado, a mejorar y modificar los tradicionales métodos de enseñanza con contenido de calidad sobre la transformación digital.

Actualmente, existen profesionales que no están lo suficientemente capacitados para enfrentar la profunda transformación digital que vivimos para encontrar las nuevas oportunidades de empleo y trabajo que buscan las empresas. El reto es colosal y exige una formación profesional diferente a la tradicional, caracterizada por ser de mala calidad, rancia porque nada aporta al mundo actual del empleo y que no deja de engordar las colas del paro en el mundo entero.

De acuerdo al Máster Oficial en Marketing Digital y Big Data que imparte Aicad, ¿qué características considera que actualmente debe tener un líder digital?

Principalmente, los profesionales de hoy deben aprender a trabajar con grandes volúmenes de datos, analizarlos y determinar qué datos son los correctos, considerándose una de las características actuales del nuevo profesional digital.

Igualmente, nuevo profesional hoy más que nunca, debe estar dotado de una gran capacidad de relacionarse con otros, convertir lo tradicional en algo novedoso e interesante, debe también estar en la capacidad de desarrollar la inteligencia emocional lo cual le permitirá una buena comunicación con su audiencia o equipo de trabajo, con el objeto de poder captar la atención de las personas.

No podemos destacar si no amamos lo que hacemos, no podemos contagiar y motivar a los demás a trabajar de forma eficiente y eficaz, convencer y persuadir al equipo a la consecución de su objetivo si nuestras convicciones no son sólidas.

¿Por qué estudiar Marketing Digital y Big Data en Aicad y no en otra escuela de negocios?

Porque son programas en el que ofrecemos los mejores recursos para desarrollar tu empresa en internet, mejorar las ventas y a su vez, fomentar los equipos de alto desempeño con el uso de las habilidades sociales y digitales.

Además, con la Maestría en Marketing Digital y Big Data trabajamos una visión global y práctica sobre las áreas funcionales del marketing, las capacidades y fortalezas que necesitas para liderar una organización.

La Maestría en Marketing Digital y Big Data abre puertas para abordar en las organizaciones un know how disruptivo dotando de capacidades al personal, para que pasen a ser totalmente digitales y altamente efectivas, tal y como el mundo actual las requiere.

¿Qué hace que Aicad sea distinta a otras escuelas de negocios en Europa?

Aicad Business School es una escuela de negocios con amplia experiencia en educación en línea, que cuenta con grandes profesionales como profesores y reconocimiento internacional. Es decir, el estudiante se prepara con vistas a ser un profesional con mentalidad estratégica y con capacidad para asumir puestos de responsabilidad por los amplios conocimientos tecnológicos que adquiere.

La Maestría en Marketing Digital y Big Data permite obtener una doble titulación gracias con la Universidad Guglielmo Marconi, que es la primera universidad italiana en línea y una de las 25 mejores a nivel mundial en el U-multirank y otro título otorgado por nuestra Escuela de Negocios tiene validez en toda Europa, así como el reconocimiento internacional de la Apostilla de la Haya.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Aumenta el temor ante la escasez de leche My Kitchen and Me explica cómo cultivar hierbas aromáticas en casa IdeandoAzul, la empresa especializada en diseño web estratégico La psicología permite tener una vida mejor, más feliz y plena, de la mano de Escuela Mediterránea de Psicología De la teoría a la práctica, el método de Mediterránea Business School para preparar a sus alumnos a enfrentar los desafíos empresariales del mundo real