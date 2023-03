¿Buscando una plaza fija en un sector con futuro como el ferroviario? Conseguirlo es posible de la mano de PreparadoresAdif Emprendedores de Hoy viernes, 3 de marzo de 2023, 15:55 h (CET) El trabajo en España ha aumentado considerablemente durante los últimos años, aun considerando la reciente crisis sanitaria de 2020. Entre todas las opciones disponibles de empleo, el sector ferroviario es uno de los que se encuentran en auge. De hecho, una buena parte de los fondos europeos se están destinando a la red ferroviaria del continente, lo que impulsa aún más este sector y abre excelentes posibilidades de empleo. Teniendo en cuenta que ADIF se encuentra en pleno relevo generacional, no es de extrañar que en las últimas semanas se hable de una previsión de más de 1.400 plazas para la próxima oferta de empleo público del 2023.

Dado el gran número de profesionales que necesitan prepararse para estas oposiciones en los próximos años, la firma PreparadoresAdif nació para dar respuesta a tal necesidad, siendo una academia dedicada exclusivamente a preparar oposiciones de ADIF, a cargo de trabajadores en activo de este sector. Es un centro de formación ideal para quienes esperan trabajar en el sector ferroviario en los próximos años.

Preparación de las oposiciones para trabajar en ADIF Si bien PreparadoresAdif es reconocida como una academia, técnicamente son en realidad un centro de formación compuesto por preparadores expertos y en activo del mundo ferroviario, que preparan a sus estudiantes para ser sus futuros compañeros en ADIF.

Como se dedican exclusivamente a formar oposiciones para trabajar en ADIF, todos los profesores son verdaderos expertos en los temas que imparten, y además ya pasaron por la oposición antes. Los profesionales que llegan aquí para formarse para las oposiciones de ADIF lo hacen mediante una metodología muy efectiva, con énfasis en la personalización de la enseñanza, así como en un seguimiento del progreso del estudiante. La idea es garantizar que saque el máximo provecho de la formación y logre estar enteramente preparado a la hora de prepararse como opositor.

¿Cómo se lleva a cabo la formación ofrecida por PreparadoresAdif? La modalidad de formación de esta academia de preparadores es vía online, ya que la mayoría de sus estudiantes compatibilizan sus trabajos con la oposición, por lo que necesitan una formación a medida que sea capaz de ajustarse a su tiempo y disponibilidad. Pero para no dejar de lado las ventajas de la modalidad presencial, el campus online de la academia permite también la interacción entre los estudiantes y con los profesores. Esto les sirve para compartir aventuras, pero también para crear amistades e, incluso, para opositar juntos y no sentirse solos durante el proceso. Por otro lado, la academia también trabaja la enseñanza aplicando una fórmula que incluye la planificación, la estrategia y el coaching personalizado. Así, aseguran el máximo aprovechamiento de los contenidos y la adquisición efectiva del aprendizaje en los alumnos.

En definitiva, estos años están siendo muy importantes para el sector ferroviario en España, recibiendo una gran inversión de fondos europeos y ampliando la oferta de trabajo en España. Si a esto se le suma el relevo generacional que se está produciendo por el alto número de jubilaciones, es un momento único para opositar a ADIF y conseguir un trabajo estable y bien remunerado para toda la vida.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.