Información relevante a la hora de viajar a Tulum, por El Blog de Celeste Emprendedores de Hoy viernes, 3 de marzo de 2023, 14:18 h (CET) Trasladarse a kilómetros de playa, de arena fina y blanca, aguas transparentes, hoteles con encanto, restauración local, tiendas con prendas exclusivas, eso es viajar a Tulum. Antes de iniciar el viaje, hay que saber que la mejor temporada es la estación seca y que en la maleta no debe faltar: protección solar y antimosquitos y dinero en efectivo para las propinas.

¿Qué ver y qué hacer al viajar a Tulum? Cuando se va a visitar Tulum, hay que tener en cuenta que se divide en tres zonas, la costa, las ruinas y el pueblo. Además, también existe la posibilidad de conocer sus alrededores.

Una de las visitas principales son las ruinas arqueológicas, que consisten en una ciudad maya conservada al lado del mar, con más de 70 estructuras como El Castillo. Además, en los alrededores de Tulum se puede visitar Cobá, Chichén Itzá, Valladolid, Mérida, la laguna de Bacalar, Akumal Reserva de la biosfera de Sian Ka´An y Playa del Carmen. Y en cuanto a actividades, se puede bucear tanto en Cenotes como en Cozumel con una de las barreras de coral más importantes del mundo.

¿Cuáles son los mejores alojamientos de Tulum? Tulum destaca por sus hoteles con encanto y de estilo boutique. La gran mayoría son cabañas o villas construidas encima de la arena, rodeadas con naturaleza típica de la jungla y en su mayoría con una gestión eco sostenible.

Los 5 hoteles Ahau Collection ofrecen la posibilidad de elegir el hotel en función del tipo de viaje que se va a llevar a cabo: viajes sostenibles y respetuosos con el medioambiente, viajes de ocio, con buena ubicación para recorrer la zona de restauración y viajes de relax en los que olvidarse de todo y dejarse cuidar.

Tanto los hoteles, como las villas de esta cadena hotelera, están pensadas para que el huésped haga una conexión entre mente, cuerpo y alma, sin olvidarse de respetar la cultura, gastronomía, naturaleza y desarrollo local.

Así mismo, a las afueras de Tulum, a tan solo 7 km y situados en la bahía de Tankah, se encuentran tres hoteles del Grupo Nahuma. Todos ellos están concebidos para un tipo de turista que busca estar cerca de la zona costera de Tulum, es decir, donde hay ocio nocturno y diurno, pero con cierta independencia para poder disfrutar del relax que ofrece la zona. Destacan por su restauración, dividida por estilos de cocina, saludable, mexicana e internacional.

Hay muchos más alojamientos en la zona hotelera de Tulum, desde villas privadas, alojamientos turísticos, cabañas y hoteles para todos los gustos y bolsillos. Los más destacados son Azulik, Papaya Beach Project, Be Tulum y Casa Malca.

Para ampliar más información, se pueden visitar páginas especializadas en viajes a destinos de lujo como Tulum, Formentera, Ibiza, etc.

¿Cuáles son los mejores restaurantes de Tulum? Si toda la zona de la costa está decorada por diferentes tipos de alojamiento y beach clubs, la jungla la presiden los restaurantes y clubs nocturnos. Por este motivo, es muy importante no olvidar el antimosquitos, aunque los restaurantes se encargan de utilizar medios naturales para espantarlos, siempre es mejor protegerse.

Arca es uno de los restaurantes más relevantes de cocina local, con el chef José Luis Hinostroza en los fogones, que ha trabajado en los mejores restaurantes del mundo, como Celler, de Can Roca o a Alinea.

Kitchen Table, con Ignacio Lamas como director y desarrollador de los diferentes restaurantes que tienen en México, es otro de los restaurantes que defiende la cocina local.

Hartwood, posiblemente uno de los restaurantes más complicados para reservar, el éxito viene dado porque su carta es de cocina local, productos de temporada y estilo maya. Ojo que solo se puede pagar con efectivo.

Chambao, el steakhouse del grupo Rosa Negra, un grupo de restauración que posee diferentes restaurantes y beach club de la zona.

Es perfecto para cenar y disfrutar de unas copas posteriores.

Posada Margherita este restaurante se encuentra ubicado en el hotel con el mismo nombre, ofrece una carta de platos de cocina, típica italiana y pizzas muy interesantes.

Taquería Honorio, ubicada el pueblo, se trata de un negocio local que ofrece un menú de cocina tradicional del estado de Yucatán.

¿Cuáles son los mejores beach clubs de la zona? Una de las actividades más divertidas cuando se está en la zona costera de Tulum, es reservar en un día en un beach club, ya que ofrecen servicio de hamacas, restauración, algunos de ellos cuentan con piscina, música en directo, actuaciones, DJ y diferentes fiestas.

Taboo, este beach club pertenece al grupo Rosa Negra y destaca por su decoración, de hecho ha ganado el premio Versalles.

Ofrece el servicio en la playa, actuaciones y sesiones de DJ, además de restauración y hostelería de autor.

Tantra es otro de los beach club que pertenece al grupo de restauración Rosa Negra, de hecho, están pegados el uno con el otro.

Además, comparten los servicios, actuaciones, DJ, restauración, coctelería, etc.

Bagatelle, que pertenece al Grupo Bagatelle con diferentes ubicaciones en destinos de lujo, como Nueva York, Dubái, punta del este, etc.

También destaca por sus fiestas, que se celebran sobre todo en fin de semana.

¿Dónde salir de fiesta en Tulum? Además de los beach club, que ofrecen fiesta de día, aproximadamente desde las 24:00 h en adelante, Tulum cuenta con festivales anuales y clubs nocturnos, como Todos Los Santos, Gitano, Bombonniere, etc.

¿Cuáles son las mejores recomendaciones para ir de compras en Tulum? Es muy común que cada hotel cuente con una tienda de ropa, además de las tiendas locales que se encuentran alrededor de la carretera, algunas de ellas están en la zona de Costa y otras en la zona de jungla. Las más relevantes son Wanderlust, Calas, Casa Jaguar y El Dorado.

