El restaurante cuya carta ha sido elaborada por la ganadora de MasterChef India permite viajar a la India sin salir de Madrid

Dicen que la mejor forma de conocer un país es a través de su gastronomía. Es el caso de ARPIT.

Uno de los mejores restaurantes de comida del norte de la India en Madrid Situado al norte, en el barrio de las Tablas, justo enfrente de Telecinco, este restaurante ofrece una cocina india de lo más innovadora, con aires anglosajones y diseñada especialmente por la ganadora de MasterChef India Shipra Khana.

Shipra Khana es una de las chefs más prestigiosa de la India, ganadora de la 2ª edición de MasterChef de su país. Con más de 5 millones de seguidores en redes sociales, esta influencer, presentadora de programas de televisión, autora de guías gastronómicas y miembro de la academia de los Worlds 50 Best Restaurants cuenta con reconocimientos como el premio Gourmand World Cookbook y el Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Letres de Francia, premio al mejor libro de cocina en la India y Sinfully Yours en los World Gourmand en China.

La comida india es muy popular y sabrosa, conocida por sus platos ricos y aromáticos hechos con una combinación de especias, ghee y crema. Son típicos sus curris picantes y kebabs jugosos hasta naans untuosos y parathas crocantes, como pollo con mantequilla, biryani y dal makhani, así como platos de fusión que incorporan ingredientes y sabores locales. Toda ella es un verdadero festín para los sentidos.

Aunque la mejor forma de experimentar esta comida es visitando la India, ahora se ha hecho mundialmente conocida en países como Reino Unido, donde hay una gran comunidad india, en Estados Unidos principalmente en Nueva York, Dubai, Australia y, ahora, también en Madrid.

La gran mayoría de estos platos son elaborados en un tradicional Horno Tandur, un tipo de horno de barro vertical que puede permanecer caliente durante largos períodos de tiempo, alcanzar temperaturas muy altas y cocinar alimentos en el interior utilizando calor radiante, calor de convección y ahumado, un método triplemente efectivo que cocina los materiales rápidamente mientras retiene la humedad y requiere muy poco grasa o aceite

Otro de los atractivos de ARPIT es su agradable terraza exterior, perfectamente acondicionada para disfrutar de una experiencia gastronómica al aire libre.

Y qué decir de sus propuestas irresistibles por su calidad y variedad, una excelente opción para comer fuera de casa de una manera sana, variada y también económica, pues disponen de lunes a viernes a mediodía un menú ejecutivo por 13 € y por las noches un menú degustación con barra libre de bebidas por solo 30 € por persona

Se puede reservar a través de su página web y lo llevan a domicilio, disponen de una empresa de cáterin especializada en temática India y son expertos en realizar eventos de Bollywood en toda España y Portugal.

Datos de interés del restaurante Ambiente: tranquilo.

Bueno para: comidas, cenas, celebraciones particulares y afterwork.

Servicios: se admiten reservas, abierto hasta tarde, menú del día, servicio con camareros, para llevar, pedido a domicilio y cáterin.

Facilidades: climatizado y barra interior.

Bebidas: licores / espirituosos y cócteles.

Tipos de pago: ticket restaurante, cheque o Gourmet Restaurant Pass (Sodexho). Se admiten tarjetas Visa, Master Card y American Express.

Capacidad: 2 salas, 29 mesas y hasta 110 comensales.