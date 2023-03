El curso de GMAT Para Principiantes es muy fácil de entender y permite resolver rápidamente la mayoría de los ejercicios del GMAT Emprendedores de Hoy viernes, 3 de marzo de 2023, 13:00 h (CET) Un examen que aplican muchas universidades de todo el mundo para la admisión de sus estudiantes, sobre todo en maestrías de administración y finanzas es el GMAT (Graduate Management Admission Test).

Dependiendo de la exigencia del centro educativo, es necesario obtener una puntuación mínima para tener oportunidad de ingresar al mismo. Y, pese a que la prueba no es difícil, es frecuente que, por falta de práctica o familiarización con el formato y conceptos de la prueba, los candidatos obtengan resultados por debajo de su potencial.

GMAT Para Principiantes ayuda a resolver este inconveniente. Se trata de un curso muy fácil de entender y que rápidamente permite resolver la mayoría de los ejercicios de este examen.

¿Cómo es el GMAT? Por medio del GMAT se evalúan las competencias más importantes de un candidato, como son el razonamiento crítico y numérico, así como la capacidad para razonar aspectos lingüísticos en el área de lectura y escritura. Obtener una puntuación alta indica que el candidato presenta las aptitudes para ser admitido en un postgrado.

Esta prueba se realiza por ordenador y es un test adaptativo. El tiempo para resolver cada pregunta es muy limitado, está prohibido el uso de calculadora y no es posible dejar alguna pregunta sin contestar. Además, el test está completamente en inglés, por lo que es esencial tener una buena comprensión del idioma. Todos estos aspectos hacen que sea necesaria una preparación previa para realizar la prueba.

Cómo aprender a resolver el GMAT de forma sencilla GMAT Para Principiantes busca enseñar de manera clara todos los aspectos necesarios para aprobar este examen. Su curso es totalmente en español, para que todos los estudiantes puedan entender los conceptos de forma clara.

La mayoría de las personas no repasan conceptos de aritmética, álgebra y geografía desde la Secundaria, una parte básica en la preparación para el GMAT. Por esta razón, el curso está diseñado para refrescarles la memoria, además de enseñarles algunos trucos y consejos para resolver los problemas rápidamente.

Por otra parte, el examen está completamente en inglés, por lo que también incluyen ejercicios bastante específicos que siguen un modelo estadounidense al cual muchos no están acostumbrados, pero que, con un poco de práctica, se puede dominar.

En el sitio web de GMAT Para Principiantes es posible encontrar todos los módulos del curso ordenados por temas. La mayoría contiene un vídeo explicativo y un fichero PDF con material y/o ejercicios. Algunos de los vídeos están disponibles gratuitamente; sin embargo, al registrarse, los usuarios pueden acceder a más vídeos gratuitos y un 10 % de descuento en los otros módulos. Además, en su canal de YouTube es posible encontrar decenas de ejercicios con sus soluciones.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.