Tierras Mayas propone un viaje alternativo a Laguna Bacalar y Costa Maya Emprendedores de Hoy viernes, 3 de marzo de 2023, 13:00 h (CET) México es uno de los destinos turísticos más populares para los europeos, principalmente para quienes buscan conocer parte de su historia y de las civilizaciones milenarias que florecieron, tales como los mayas, aztecas, teotihuacanes, etc. Sin embargo, la mayoría de los viajeros interesados en este tipo de turismo, terminan limitando su viaje exclusivamente a la Riviera Maya. No obstante, hay muchas otras alternativas igualmente interesantes y maravillosas. Esto es justo lo que Tierras Mayas intenta promover, una compañía dedicada a viajes diferentes por México. Ahora mismo, por ejemplo, está ofreciendo un viaje alternativo a Laguna Bacalar y Costa Maya, que pueden ser la opción perfecta para las próximas vacaciones.

Un tesoro natural turístico en México: Laguna Bacalar La empresa especializada en viajes alternativos por México ofrece ahora mismo una opción muy atractiva para quienes desean conocer la otra cara de este país. Se trata de un viaje que ofrece una visita a la cosmopolita ciudad capital mexicana con visita a las pirámides de Teotihuacan, incluyendo estancia a la zona tropical del sur de Yucatán. Uno de los destinos principales en este viaje es la Laguna Bacalar, conocida también como la Laguna de los 7 Colores. Esta se encuentra ubicada en el pueblo mágico de Bacalar, en un espacio protegido y ecológico en donde no solo se puede disfrutar de las aguas cristalinas y de azules sorprendentes, sino también de ríos, selvas exuberantes, bahías e imponentes ruinas arqueológicas de civilizaciones precolombinas. En efecto, la Laguna Bacalar es una joya turística, pese a que hasta ahora ha sido muy poco explotada en este sentido. Y es que el 99 % de los viajeros se quedan con un viaje clásico a la Riviera Maya, sin abrirse a otras alternativas como esta.

Mucho por conocer de la Costa Maya La Costa Maya tiene mucho para ofrecer en el aspecto turístico. De hecho, muy cerca de Laguna Bacalar se pueden encontrar ruinas arqueológicas de antiguas ciudades mayas, tales como Balamku, Chacchomen, Ichkabal e incluso la majestuosa Calakmul, ubicada dentro de la biosfera reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Por otro lado, Tierras Mayas entre sus propuestas están también las visitas a al banco coralino más grande del Caribe conocido como Banco de Chinchorro, selvas mayas y ruinas inmensas, playas paradisíacas de Sian Kaan y su pueblo de pescadores, y mucho más. Incluso visitas a grandes ruinas en el altiplano de México, ruinas que no son mayas sino Teotihuacanesas, donde se encuentran las pirámides más grandes de América.

En definitiva, quienes deseen conocer mucho más de México como destino turístico con un viaje alternativo a Laguna Bacalar y la Costa Maya, la compañía Tierras Mayas ofrece las opciones ideales. A través de esta empresa podrán ir hasta allá con vuelos directos y una variedad de servicios que harán del viaje toda una experiencia turística inolvidables.

Es una propuesta de viaje alternativo ideal para los que ya estuvieron en Riviera Maya y quieren seguir conociendo más de México. También es perfecto para los que buscan destinos no masificados donde la naturaleza les rodea y despierta todos los sentidos.

