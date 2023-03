Beltone acerca su tecnología para escuchar en ambientes ruidosos a más usuarios de audífonos para celebrar el Día Mundial de la Audición

El lema del año 2023 es "Oído y cuidado de la salud auditiva para todos. Hagámoslo realidad". En sintonía con este propósito, Beltone anunciaba recientemente que extiende los beneficios de su nuevo modelo, Achieve, a más usuarios y potenciales usuarios de audífonos ampliando la gama El 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Audición. En un mundo cada vez más ruidoso, 430 millones de personas conviven con algún grado de pérdida auditiva. Para 2050, se prevé que este número sea de casi 2.500 millones de personas (1). El envejecimiento de la población y el aumento de la contaminación acústica son posibles razones, pero no es solo una cuestión de 'edad'. Más de mil millones de adultos jóvenes corren el riesgo de sufrir una pérdida auditiva evitable y permanente (1).

Los vínculos entre la pérdida auditiva no tratada y la demencia están demostrados científicamente (2). Y sólo 1 de cada 5 personas que podrían beneficiarse de los audífonos realmente los usa, lo que hace que muchos se pierdan los sonidos de la vida, la comunicación y la socialización (1).

Lamentablemente, las personas tardan un promedio de 10 años en buscar un diagnóstico y atención auditiva (3). La pérdida auditiva no tratada puede afectar la salud física y mental y provocar un mayor aislamiento social, soledad y depresión (6); fatiga aguda o crónica (7); problemas de relación (8) y dificultades en el trabajo (9).

El lema del año 2023 para el Día Mundial de la Audición es "Oído y cuidado de la salud auditiva para todos. Hagámoslo realidad".

Usar audífonos para personas con hipoacusia equivale a una mejora inmediata de su salud auditiva, pero también de su bienestar general. Usar audífonos comporta muchos beneficios, como la mejor comunicación y conversaciones, incluso en situaciones de ruido, el impulso de la autoimagen y la confianza, la mejora de la vida social y la salud mental, el sentirse más saludable y menos fatigado y mejoras en las relaciones y en el trabajo.

Beltone, líder mundial en el desarrollo de tecnología auditiva, anunciaba hace unos días la ampliación de su exitosa gama de audífonos Achieve, que destaca desde su lanzamiento por satisfacer la demanda principal y la más recurrente e insatisfecha de las personas con pérdida auditiva: escuchar y entender el habla en entornos ruidosos.

Beltone Achieve ya están ayudando a pacientes de todo el mundo a superar la que tradicionalmente es la mayor dificultad para los usuarios de audífonos: escuchar, y por lo tanto, mantener conversaciones, en ambientes ruidosos.

En lugares concurridos, donde se producen muchas conversaciones cruzadas, con mucho ruido de fondo, como bares o restaurantes, es donde las personas con hipoacusia realmente notan la diferencia entre una y otra ayuda auditiva. Además, es precisamente en estos lugares donde las personas sociabilizan, se abren a los demás, donde tienen las conversaciones más divertidas, bonitas e importantes del día.

Los audífonos del mercado actual, cuentan con sistemas direccionales que escanean el entorno en 360º, pero en planos horizontales. El sistema direccional de Achieve, como el sentido natural del oído, abarca las tres dimensiones. El mapa acústico del usuario de Achieve es mucho mayor, y, por lo tanto, más fiel a la realidad.

Beltone Achieve ha avanzado tanto tecnológicamente, y cierra tanto el foco de la conversación, que faculta al usuario para localizar exactamente a qué persona que quiere escuchar, y, a continuación, atenuar el ruido ambiental hasta 4.5 dBs. Achieve duplica la prestación de ruido con la que cuenta cualquier otro audífono en el mercado actual.

Esto es posible gracias al nuevo Patrón Direccional Adaptable Bilateral Avanzado (AABB por sus siglas en inglés). El sistema AABB mejora la fuente de sonido frontal al adaptarse a las fuentes de sonido estacionarias. Se aplica, de manera automática, cada vez que la estrategia de escucha del paciente utiliza un foco direccional binaural, es decir, que se sirve de ambos oídos.

Está función está disponible en los modos de escucha bianaural e inteligibilidad del habla de los programas Global y Ultra foco 2 de Beltone Achieve.

En 2023, y de acuerdo con el lema de este año del Día Mundial de la Audición, Beltone ha ampliado la oferta de sonido natural que distingue a Beltone Achieve para satisfacer con ello todas las necesidades, estilos y preferencias auditivas de los usuarios de audífonos actuales y potenciales. El formato RIE (Receiver-in-Ear por sus siglas en inglés) presentado por la firma danesa en agosto de 2022, se completa ahora con un Mini RIE, otro formato BTE (Behind-the-Ear por sus siglas en inglés) y con los audífonos hechos a medida, extendiendo con ello el beneficio de la tecnología auditiva de Achieve a muchas más personas que conviven con pérdida auditiva y ofreciéndoles una mayor comodidad auditiva.

Todas las soluciones de la familia Beltone Achieve han mejorado su conectividad, tanto la calidad de sonido de las llamadas telefónicas como cuando el usuario simplemente quiere escuchar música.

Además, Beltone cuenta con accesorios como Beltone MayPal Pro para una variedad de situaciones incluidos los ambientes ruidosos, como conversaciones con una sola persona, o para usarlo como micrófono de mesa que permite escuchar lo que dicen los que lo rodean. Estos accesorios se conectan a los sistemas de bucle y FM, y tiene una entrada mini-jack para transmitir audio desde prácticamente cualquier dispositivo con salida de auriculares.

