¿Por qué se necesita un abogado cuando fallece un familiar para gestionar la herencia? Emprendedores de Hoy viernes, 3 de marzo de 2023, 12:00 h (CET) Tras el fallecimiento se abre un proceso sucesorio en el que multitud de obligaciones y derechos se generan para los que aún siguen estando sujetos a las leyes y, en ocasiones, no son momentos fáciles para afrontar trámites, estudiar posibilidades, valorar posibles perjuicios... Muchos de estos trámites suelen ser engorrosos, por lo que la mayoría de personas que acaban de heredar acuden al servicio de abogado herencias Asturias y Madrid, aunque es importante, cada vez más, que la visita al abogado se realice antes del fallecimiento para planificar la herencia.

Es muy relevante tener en cuenta que, con la sucesión, no solo entra en juego el derecho de sucesiones y los posibles conflictos entre herederos, legatarios, usufructuarios... sino que, en todos los casos, es interesante estar arropado por abogados expertos en otras materias como la legislación fiscal, derecho inmobiliario, derecho notarial e incluso nunca está de más contar con un economista que asesore a la hora de gestionar la masa hereditaria.

Un abogado especialista en derecho tributario Un aspecto importante a tratar cuando se planifica una herencia o se hereda es la tributación de la misma y, para ello, entran en juego no solo las normas relativas al Impuesto de Sucesiones, sino también las relativas a impuestos municipales y, por supuesto, ver la operación con perspectiva.

Hay ocasiones en las que, por ahorrar un porcentaje pequeño en el impuesto de sucesiones, se acaba pagando un 20 % alto en transmisiones patrimoniales o en el impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana.

Un abogado experto en Derecho Notarial y Registral Es también importante contar con abogados, pese a lo común de las escrituras de declaración de herederos, aceptación o repudiación o adjudicación de herencia, pues existen matices y determinadas fórmulas que los abogados de herencias suelen estudiar, para que los riesgos de heredar queden reducidos al mínimo. Por ello, es necesario y muy recomendable contar con profesionales.

Un abogado experto en Derecho Inmobiliario y Tasación La mayor parte de las herencias, debido a que un mecanismo de ahorro muy extendido en la cultura es la vivienda, la componen en ocasiones bienes inmuebles. En la gestión de este tipo de bien, entran en juego el derecho inmobiliario, que es un derecho civil, pero también urbanístico, de propiedad horizontal... En Pérez Panizo Asociados, cuentan con abogado experto en Derecho Inmobiliario que realiza valoraciones minuciosas a propósito de estos bienes, con el objetivo de contar con una visión realista que permita planificar la sucesión en todos los sentidos.

Expertos en valoración de la Masa Hereditaria y Gestión de Patrimonios Al igual que los inmuebles suelen ser una parte cuantiosa de la masa hereditaria, en muchas ocasiones, el caudal hereditario lo conforman obras de arte e incluso joyas, piedras preciosas y elementos de mucho valor. También este despacho de abogados cuenta con tasadores y peritos, gemólogos y expertos en obras de arte que realizan de forma independiente un inventario, catalogación y valoración de las mismas.

Finalmente, es habitual que la masa hereditaria, tras abrirse la sucesión, mengüe sustancialmente por la falta de administración de la misma o la falta de conocimientos. Para evitarlo, un profesional con experiencia en la gestión de patrimonios siempre asesorará para la correcta administración desde Pérez Panizo Asociados en todo momento.

Pérez Panizo Asociados es mucho más que abogados expertos en herencias y derecho inmobiliario. Además de la gestión de la herencia, cuenta con un departamento de divorcios y familia, extranjería y nacionalidad española, derecho penal, urbanismo, laboral e incapacidades, de accidentes de tráfico y responsabilidad civil, gestión de cobros... todos ellos dispuestos a prestar un servicio profesional de confianza y con la máxima transparencia.

