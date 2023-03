¿Cómo aumentar la velocidad de internet?; wifi vs. fibra óptica plástica

Actualmente, tener una buena conexión a internet en casa es imprescindible, ya que cada vez más personas realizan sus actividades profesionales o académicas desde su vivienda.

A pesar de que el wifi es ampliamente utilizado, una buena parte de los usuarios ha detectado limitaciones en términos de velocidad y alcance. El wifi puede verse muy afectado por obstáculos ubicados entre el punto de origen o router y los dispositivos que reciben la señal, lo que reduce la intensidad de la señal y la velocidad de transferencia. Ante estas limitaciones, cada vez más personas recurren a complementos de conectividad como repetidores de wifi o wifi mesh, sin embargo, en algunos casos estos productos resultan insuficientes para una conexión estable y de alta velocidad. Por ello, contar con más puntos de acceso cableados es algo que, en muchos casos, se hace indispensable. Es aquí donde soluciones como la fibra óptica plástica se están popularizando entre quienes buscan mejorar su conexión de forma más profesional.

En ese sentido, Actelser es una de las pocas empresas de conectividad de fibra plástica que hay en España y hoy ofrecen su asesoría profesional para entender, entre otras cosas, la comparación entre la fibra óptica plástica vs. wifi.

Cuáles son las características de la fibra óptica plástica La fibra óptica plástica no deja de ser un cable plástico que está diseñado específicamente para ser instalado dentro de las casas. La diferencia con la fibra que llega de la compañía es que esa fibra es de vidrio, es muy frágil y está pensada para transitar por conductos de las calles y no tanto para el interior de una casa.

Con la fibra plástica no se tiene esa fragilidad, no se rompe, se puede doblar mucho más y no requiere de aparatos especiales, con lo que resulta un complemento ideal que los ciudadanos pueden instalar por sí mismos. Eso permite instalarla a través de los conductos de electricidad o cualquier otro conducto externo que la casa tenga, y extender señal de fibra en más habitaciones o estancias.

En la práctica, la fibra óptica plástica da el mismo beneficio que se tendría con unas obras para instalar cableado en una vivienda, pero sin tener que hacer la obras. Se comercializa en kits de autoinstalación que integran todos los componentes y que permiten conectarse a ella fácilmente con cualquier dispositivo que utilice el estándar de Ethernet (RJ45).

Cuáles son las características del wifi El wifi es una tecnología inalámbrica que funciona a través de un router que establece la conexión a internet de uno o varios dispositivos, con un alcance aproximado de 100 metros a la redonda. Por este motivo, los dispositivos deben permanecer en un área cercana al router para lograr una buena conexión, ya que de esto depende la velocidad y el alcance.

El wifi registra un bajo coste de implementación y es fácil de usar, motivo por el que muchas personas mantienen esta opción como la única fuente de conexión en su hogar.

Comparativa entre la fibra óptica plástica y el wifi En comparación, la fibra óptica plástica aprovecha el 100 % de la conectividad, mientras que la tecnología wifi apenas es capaz de transportar entre el 20 % y 30 % de la señal que recibe. El resultado es que la fibra óptica plástica registra un mejor rendimiento y estabilidad que el wifi, sobre todo en las zonas muertas donde la red inalámbrica no llega.

Otra de las diferencias entre la fibra óptica plástica y el wifi tiene que ver con la velocidad en determinadas horas, debido a que la red inalámbrica se vuelve lenta mientras más usuarios compartan la red.

Sin embargo, la cuestión aquí no es comparar ambas tecnologías como opuestas, sino que se debe pensar en ellas como complementarias: un wifi es una excelente opción cuando una persona se conecta a él desde la proximidad, por eso, en combinación con fibra plástica es lo ideal, ya que cuando se tiene la fibra extendida a varios puntos, se pueden crear puntos wifi locales en cada estancia que serán mucho más efectivos (además de la opción de conectarse directamente con Ethernet).

Principales ventajas y desventajas de la fibra óptica plástica y el wifi La instalación de la fibra óptica plástica puede ser bastante sencilla y no requiere de materiales especiales. Sin embargo, aquellos con aversión a los destornilladores y a pasar cables por conductos, pueden preferir contratar a un instalador especializado, algo que puede subir el precio de la operación, pero que siempre será mucho más económico que una obra para instalar cables de telecomunicaciones en casa.

Por su parte, la ventaja del wifi es su facilidad de uso e instalación nula, pero incluso con algunos wifi mesh, la intensidad de la señal y la velocidad de transferencia puede verse afectada por los obstáculos ubicados entre el punto de origen y el dispositivo que recibe la señal.

Realmente, la conclusión entre fibra óptica plástica vs. wifi es que no son comparables, sino que son tecnologías pensadas para ser complementarias y se deben tener en cuenta las particularidades de cada uno para lograr una conexión estable. Por esta razón, el equipo de especialistas en conectividad de la empresa Actelser trabaja con el compromiso de guiar al cliente para que seleccione la conexión a internet que mejor se ajuste a sus necesidades.