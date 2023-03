¿Qué importancia tienen los centros de educación infantil durante el primer año de vida?, por My House

La psicología del desarrollo establece que los primeros 3 años del niño son determinantes para su desarrollo, una afirmación que más adelante ha sido ratificada por otras ciencias como la neurología, psicopedagogía, entre otras. Durante este período, no solo aprenden habilidades motoras como a mantenerse de pie, sentarse de manera adecuada, caminar, etc., sino que también aprenden a desarrollar habilidades cognitivas y sociales básicas, que serán primordiales para su futuro inmediato. My House es un centro de educación infantil de 0 a 3 años, donde los niños y niñas pueden tener todas las herramientas y métodos pedagógicos necesarios para estimular al máximo su desarrollo y aprendizaje.

Relevancia de los centros educativos en los primeros tres años de vida del niño Los centros de educación infantil tales como My House juegan un papel fundamental en el desarrollo motor, cognitivo y social de un niño. Nada de esto sería posible, si no fuera por el trabajo experto de docentes cualificados y verdaderamente comprometidos e implicados en el aprendizaje de los pequeños. En estos espacios, los niños y niñas en este rango de edad pueden interactuar con otros de su misma edad, lo que no solo estimula su lenguaje corporal y verbal, sino que además fortalece los vínculos afectivos, estimulando incluso la empatía. La importancia de estos centros educativos radica también en su capacidad de fortalecer en el niño su autoestima, a la vez que ayuda a mejorar el autocontrol emocional, resolución de conflictos, asertividad, etc. Así mismo, estimula también la lateralidad, motricidad fina y gruesa, el lenguaje, el pensamiento, respeto, habilidades cognitivas, habilidades musicales, entre otros factores importantes. Todo esto mediante juegos, cuentos, actividades plásticas y mucho más.

My House es un centro educativo en Valencia para niños de 0 a 3 años Desde su creación, My House ha sido un centro educativo con el objetivo de proporcionar a niños y niñas de 0 a 3 años un espacio adaptado especialmente para ellos, donde se les facilite toda la estimulación que necesitarán para el desarrollo de su felicidad y éxito académico posterior. La intención es aprovechar esta etapa crucial de la infancia, donde se desarrolla la base para el aprendizaje futuro. Pero además de eso, en este centro educativo en Valencia también se promueve un espacio donde cada niño se sienta querido y, dado que cada uno es único, se le ofrece una atención personalizada que garantice su óptimo desarrollo en todos los niveles. Todo esto, la escuela lo lleva a cabo a través de docentes con mucha experiencia, capacitados en una gran variedad de estrategias que aseguran que se cumplan los objetivos.

Finalmente, hay que destacar que en My House se llevan a cabo varios programas de interés que ofrecen aún más beneficios para sus alumnos. Por ejemplo, programas de psicomotricidad, inmersión lingüística al inglés desde los 4 meses, educación musical, desarrollo de inteligencias múltiples y más. La matrícula está abierta ahora mismo y la inscripción se puede hacer fácilmente mediante su sitio web.