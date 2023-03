Kalima Charter ofrece un servicio de alquiler de veleros con o sin patrón en Murcia

Navegar es una de las actividades más placenteras para los amantes de la vida marítima, ya que les permite contemplar la majestuosidad del mar, disfrutar con plenitud de la brisa marina y de los mágicos amaneceres o atardeceres del Mediterráneo a bordo de una embarcación.

No obstante, cumplir este objetivo puede ser algo complejo para algunas personas, ya sea porque no disponen de un barco o porque no cuentan con los conocimientos suficientes para tripularlos. En este caso, lo más recomendable es solicitar un servicio de alquiler de velero con o sin patrón, de la mano de empresas como Kalima Charter, que dispone de variedad de embarcaciones para que sus clientes tengan una experiencia marítima a lo grande.

Alquiler de velero con o sin patrón de la mano de Kalima Charter Kalima Charter se ha consolidado como una empresa de alquiler de embarcaciones referente en La Manga del Mar Menor, Murcia, por el amplio abanico de opciones que ofrece para garantizar diversión y relajación a sus clientes.

Quienes desean alquilar un velero con patrón, tienen la opción de elegir el Velero Kalima. Este tiene capacidad para 12 personas y ofrece todo el confort necesario para un día de lujo. En su espacio exterior cuenta con un amplio solárium en proa, dos bañeras en popa, televisión y un equipo de sonido compatible, para disfrutar de la música del momento. Por otro lado, su interior está dotado de 3 camarotes dobles, 3 baños, cocina y mobiliario esencial para una estancia muy cómoda. El coste del servicio en temporada baja es de 260 euros por medio día.

Por otro lado, aquellos que tienen el PER y prefieren vivir la experiencia de tripular un velero, pueden optar por el Velero Bavaria 36. Cuenta con 11 metros de eslora, lo que lo hace más fácil de maniobrar especialmente, por personas que están iniciándose en el mundo de la navegación. La embarcación tiene capacidad máxima para 8 personas y cuenta con todos los servicios de lujo. Alquilar este velero por día tiene un coste de 380 euros en temporada baja.

Formación para aprender a navegar Además de prestar servicios de alquiler de velero en Murcia, la empresa está detrás de una Escuela Náutica que ofrece una amplia oferta de cursos y titulaciones náuticas para quienes están interesados en navegar por su cuenta de manera profesional.

La academia está formada por tres instructores de alto nivel que se encargan de impartir todos los conocimientos necesarios para que los alumnos puedan navegar por el mar de forma segura. Además, para garantizar el aprendizaje, las clases incluyen prácticas en los veleros de Kalima Charter.

Entre las titulaciones disponibles se encuentra la Licencia de Navegación hasta 6 metros de eslora, Licencia de Motos de Agua, Patrón de Embarcación de Recreo (PER), entre otras, que pueden consultarse a través de su página web.

Navegar por el mar Mediterráneo es una gran opción para salir de la rutina. Por esta razón, contar con los servicios de Kalima Charter es una opción recomendable para vivir una experiencia memorable a bordo de veleros bien equipados y seguros.