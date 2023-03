JM Fundas ofrece fundas de asiento KTM Emprendedores de Hoy viernes, 3 de marzo de 2023, 09:00 h (CET) Cada día se incrementa más el número de motos de carretera y fines deportivos y, por ello, los cuidados de cada pieza son fundamentales para brindarle garantías de seguridad a los conductores durante sus trayectos o entrenamientos.

El caso particular de las fundas de asiento tiene importancia en varios sentidos: la protección de agentes externos como el sol y la lluvia, los diseños que brinden agarre durante su uso y una estética a juego con la moto.

En este contexto, la compañía JM Fundas se ha destacado por su innovación en la fabricación a mano y comercialización de estos elementos exclusivos para motos y quad de competencia o trayectos de aventura. Las fundas de asiento KTM son las más solicitadas en el sector de offroad, trail y cada vez van cogiendo más protagonismo en moto de carretera, ya que se trata de una marca líder con tecnologías diversas y disponibilidad de adaptaciones, de acuerdo con las necesidades de los conductores.

Uno de los elementos diferenciadores de la empresa, son las ofertas por catálogo, a través de las cuales los usuarios pueden hacer la selección del modelo de asiento, y adquirirlo completamente nuevo o adaptarlo al actual. La variedad de colores depende de la marca de la moto: rojo de Honda, amarillo de Suzuki, azul marino de Husqvarna y Yamaha, y naranja de KTM. También, el rosa o el amarillo flúor están disponibles.

Cómo son los diseños de fundas y espumados KTM En particular, JM Fundas desarrolla estos importantes elementos para motos off road de KTM para la estabilidad del conductor adjudicando un mayor agarre. La elaboración de las fundas se hace con tejidos antideslizantes que permiten mayor agarre al asiento, además de humps de goma o vulcanizados que impiden el desplazamiento del piloto.

La funda con humps y bolsillo Expert Premium, por ejemplo, es una de las más pedidas por los practicantes del deporte, pues permite máxima sujeción en condiciones extremas de barro y lluvia. Sus costuras están reforzadas para incrementar la resistencia al desgaste y contienen refuerzos en la zona de las rodillas.

Por su parte, la funda KTM SX se puede adaptar a cualquier moto, con tejido antideslizante, humps vulcanizados e impermeabilidad plena. Incluye, además, una banda elástica para grapar. Entre otros, los asientos de moto enduro tienen todo el equipamiento: base, espumado y por supuesto, la funda personalizada.

En JM-FUNDAS, pilotos experimentados testean las fundas en competiciones del mundial de enduro, MX y Supermotoard, con tecnologías de agarre más avanzadas.

¿Cómo tapizar el asiento de moto? Para los clientes que compran las fundas sin el servicio de instalación, pueden tapizarla de la siguiente forma: en primer lugar se coloca y centra la funda delante. Luego, se centra en la parte de atrás y se realiza el grapado. Posteriormente, se hace la estabilización con grapas en las partes laterales y sus costuras para que la banda quede igual en los dos lados. Finalmente, se grapa en las zonas de color y antideslizantes.

