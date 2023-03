Las ventajas de las subsanaciones catastrales antes de una compra Emprendedores de Hoy viernes, 3 de marzo de 2023, 09:00 h (CET) Un procedimiento fundamental principalmente para aquellas personas que quieren realizar cambios en la documentación catastral de una propiedad o para quienes quieren vender un inmueble con estos datos actualizados son las subsanaciones catastrales.

No obstante, es posible que muchas de estas personas no cuenten con el tiempo o la disposición suficiente para realizar este trámite. Afortunadamente, la firma Valencia Topografía cuenta con profesionales expertos que entre sus servicios se encuentra el llevar a cabo la subsanación catastral por sus clientes. Esta es una compañía de referencia en el sector que cuenta con la experiencia, los conocimientos y los especialistas necesarios para realizar este trámite de manera segura y efectiva.

¿Cuáles son las ventajas de las subsanaciones catastrales antes de la venta de una propiedad? La venta de una propiedad implica que el inmueble debe contar con toda la documentación al día, de lo contrario el comprador tendrá que encargarse de los trámites que hagan falta, lo que podría reducir el precio de venta de la propiedad. La ventaja principal de contar con la subsanación catastral al día, es que ofrece al comprador garantía de pagar el impuesto correspondiente al IBI de forma correcta. Esto, además de promover la confianza en el comprador, permite al propietario poder obtener mayor rentabilidad de la venta. En términos más concretos, las ventajas de realizar una subsanación catastral, es que la persona tendrá su situación catastral al día y podrá llevar a cabo cambios en la documentación correspondiente de su propiedad según lo requiera. De este modo, se mantienen actualizados los datos catastrales del inmueble, ayudando a obtener más ganancias por la venta del mismo.

Servicio de subsanaciones catastrales a cargo de especialistas del sector La compañía Valencia Topografía es una firma compuesta por ingenieros colegiados y topógrafos con dilatada experiencia, quienes además cuentan con un servicio especialmente dirigido a quienes necesiten llevar a cabo una subsanación catastral. Ya sea que el cliente haya realizado una obra en su propiedad o simplemente desee mantener actualizada su situación, los profesionales de esta compañía pueden ofrecerle el servicio que necesita para tener todo al día. El equipo se encargará de hacer todo el trámite por el cliente, de esta manera no tendrá que preocuparse por nada, ni invertir tiempo valioso en el proceso. Lo único que deberá hacer es concretar una cita con el equipo de Valencia Topografía y ellos le atenderán en la brevedad posible.

Para poder concertar una cita y solicitar el servicio de subsanación catastral a esta empresa, en su sitio web se encuentran los medios de contacto necesarios para hablar directamente con su equipo de atención. Allí el usuario encontrará el acompañamiento y la asesoría necesaria para llevar a cabo el trámite.

