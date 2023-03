El Perro Feliz expone los beneficios de la sonoterapia en animales de compañía

Entre un 20 y un 40 % de los perros que acuden a un etólogo presentan problemas de ansiedad y comportamiento, según un estudio publicado en The Journal of the American Veterinary Medical Association.

Esta afección común puede tener múltiples causas, como la ausencia de los dueños, ruidos molestos en el ambiente o sonidos de pirotecnia, entre otros.

Es importante identificar qué es lo que desata el estrés en los perros y así disminuir su presencia. También se recomienda el uso de sonoterapia para solucionar el problema. Con este fin, la empresa El Perro Feliz ofrece un producto llamado 'Tu Perro en Calma' que ayuda en ese tipo de situaciones.

Las características de la sonoterapia para animales de compañía La sonoterapia es una técnica en la que se emplean sonidos suaves para generar vibraciones en el cuerpo y relajarlo. Esta terapia alternativa se ha utilizado desde la antigüedad para generar bienestar en el cuerpo y la mente humana. Sin embargo, se ha determinado que los animales de compañía también pueden obtener estos beneficios. Incluso ayuda a tratar y reducir problemas de ansiedad, comportamiento y estrés en perros y gatos. Esto se debe a que sus músculos se relajan y sus cuerpos liberan endorfinas.

Otros beneficios importantes que ofrece la sonoterapia para estos animales es que ayuda a estimular su sistema inmunológico, a mejorar su calidad de sueño y a reducir sus dolores. Por otra parte, es un tratamiento no invasivo, por lo cual no requiere el uso de medicamentos ni cirugías.

¿Cuáles son los efectos de 'Tu Perro en Calma'? El Perro Feliz es una empresa española dedicada al cuidado profesional de los animales de compañía. Entre sus servicios destacan el hospedaje para perros, los paseos caninos y los cuidados para gatos. Asimismo, cuentan con un producto denominado 'Tu Perro en Calma', un método terapéutico de sonoterapia que ayuda a proteger a los caninos de los efectos negativos que pueden provocar los estímulos diarios. Además, permite crear una atmósfera estable y armoniosa para que el animal esté tranquilo en todo momento.

Los audios de 'Tu Perro En Calma' poseen una recopilación de sonidos de la naturaleza combinados con instrumentos tradicionalmente empleados en la sonoterapia, aplicados en frecuencias sonoras que casi no son perceptibles para el oído humano. Estas características ofrecen una serie de estímulos positivos que actúan en el campo energético del perro y contribuyen en su estabilidad emocional. Para que sea efectivo y se logren ver los efectos a largo plazo, se recomienda reproducir los audios al menos 60 minutos cada día.

Este método se recomienda para animales que tienen problemas de comportamiento o se muestran inseguros. También en casos de estrés en perros y gatos que pasen mucho tiempo a solas en casa, o aquellos a los que el ruido de la pirotecnia les desestabilice. La sonoterapia es una técnica alternativa que puede generar un gran cambio.

