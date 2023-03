La inmobiliaria Cano & Pujol cumple 20 años ofreciendo una amplia oferta de pisos en Sant Cugat

En los últimos años, la demanda inmobiliaria en el municipio de Sant Cugat de la Vallès se ha incrementado gracias a las comodidades que pone a disposición de sus residentes.

Este lugar, que ofrece una excelente calidad de vida, es considerado el tercer municipio con mejor renta per cápita de Barcelona. En ese sentido, la inmobiliaria Cano & Pujol cumple 20 años ofreciendo sus pisos en Sant Cugat obra nueva y de segunda mano para que las personas interesadas puedan disfrutar de una localidad tranquila, cercana a Barcelona e ideal para echar raíces.

¿Por qué esta localidad es perfecta para mudarse? Una de las mayores preocupaciones de las personas a la hora de mudarse a las afueras de la ciudad es la distancia y falta de comunicaciones. Sin embargo, el municipio de San Cugat del Vallès, además de encontrarse próximo a Barcelona, cuenta con diversas alternativas de transporte, ya sean líneas de autobuses, ferrocarriles o metro, que conectan la localidad con la urbe. Del mismo modo, posee los servicios indispensables para los particulares y las familias como centros educativos, sitios de entretenimiento, zonas verdes, clínicas sanitarias, etc. Además, es una zona totalmente segura, lo que significa que las personas pueden tener un estilo de vida activo en el exterior sin preocuparse por ningún peligro. Por otro lado, es un municipio que dispone de una cultura enriquecedora gracias a su arquitectura patrimonial, como el monasterio benedictino construido en las últimas etapas del Imperio Romano.

Ofertas inmobiliarias únicas de Cano & Pujol La agencia inmobiliaria Cano & Pujol, reconocida por su amplia experiencia en el mercado de los inmuebles desde 2003, brinda oportunidades únicas y nuevas viviendas en San Cugat.

El espacio interno de los pisos ofertados varía entre los 68 hasta 287 metros cuadrados. Por este motivo, presenta diversas alternativas en cantidad de habitaciones (2, 3 o 4 específicamente) según la preferencia de cada persona. A su vez, es posible encontrarlos en diferentes zonas del municipio como Can Trabal, Parc Central, Volpelleres y Coll Favá, Can Mates, etc. La mayoría de viviendas disponen de terrazas, zonas comunes, zonas infantiles, zonas verdes, piscina comunitaria.

Por otro lado, los pisos están equipados con lujos exclusivos como aire acondicionado, parking para coches eléctricos, puertas blindadas y otras características que brindan una mayor comodidad a los residentes. Además, otra de las ventajas que ofrecen los especialistas de Cano & Pujol es un servicio de acompañamiento personalizado a cada uno de sus clientes durante la selección del inmueble, la gestión de la compra y el trabajo posterior a la compra.