GA-ASI anuncia una nueva versión de Blue Magic Belgium para 2023 Comunicae jueves, 2 de marzo de 2023, 19:03 h (CET) El 10 de mayo se celebra una conferencia sobre financiación e innovación en la industria, más grande y mejor, que incluye a Lockheed Martin Ventures y A6K El 10 de mayo de 2023, General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) acogerá la última edición de su evento "Blue Magic Belgium". El evento de este año, que se celebrará en Charleroi (Bélgica), cerca de Bruselas, volverá a reunir a empresas belgas y líderes de la industria aeroespacial. Pero el evento de este año crecerá para incluir a más empresas y una base más amplia de tecnologías que competirán por la inversión de capital. Este año se unirán a GA-ASI Lockheed Martin Ventures y el facilitador tecnológico A6K, con sede en Bélgica.

Brad Lunn, Director General de Finanzas Estratégicas de GA-ASI, ha declarado: "Queremos seguir desarrollando nuestro exitoso concepto Blue Magic para fomentar un entorno de colaboración para la creación de ideas tecnológicas y añadir aún más valor a nuestra gama de productos, así como avanzar en nuestro objetivo de dominar la información". "En la edición de este año, ampliaremos nuestro concepto con la incorporación de nuevos socios y un espacio de ideación. Escucharemos lanzamientos tecnológicos, un animado panel de debate y organizaremos un evento de networking en el que los participantes podrán reunirse con otras empresas y líderes de alta tecnología para ver si sus capacidades pueden aprovecharse de formas nuevas y útiles."

Las áreas de interés de Blue Magic Belgium 2023 serán Inteligencia Artificial/Aprendizaje Automático, Autonomía, Materiales Avanzados, Sensores, Fabricación Avanzada y Espacio.

GA-ASI celebró su primer evento Blue Magic Belgium en 2019, con eventos posteriores celebrados en 2020 y 2021. Desde el inicio de BMB, GA-ASI ha comenzado a trabajar con una amplia gama de empresas belgas, entre ellas AeroSimulators Group; Airobot; ALX Systems; Coexpair; DronePort; la división de Seguridad, Infraestructura y Geoespacial de Hexagon; ScioTeq; SABCA; Thales Belgium; y ST Engineering. En 2020, el Ministerio de Defensa belga anunció que adquirirá la aeronave pilotada por control remoto MQ-9B SkyGuardian® de GA-ASI.

Las empresas interesadas en participar en BMB 2023 deben visitar www.ga-asi.com/blue-magic-belgium-2023 para obtener más información e inscribirse en el evento. La fecha límite para presentar solicitudes de pitch es el 27 de marzo de 2023.

Acerca de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), filial de General Atomics, es uno de los principales diseñadores y fabricantes de sistemas de aeronaves pilotadas por control remoto (RPA), radares, sistemas electroópticos y sistemas de misión relacionados más fiables y de eficacia probada, incluida la serie Predator® RPA y el radar multimodo Lynx®. Con más de siete millones de horas de vuelo, GA-ASI proporciona aeronaves de larga duración, aptas para misiones, con los sistemas integrados de sensores y enlace de datos necesarios para ofrecer un vuelo persistente que permite el conocimiento de la situación y el ataque rápido. La empresa también fabrica diversas estaciones de control en tierra y software de control de sensores y análisis de imágenes, ofrece servicios de formación y apoyo a pilotos y desarrolla antenas de metamateriales.

Para más información, visitar www.ga-asi.com.

Avenger, Lynx, Predator, SeaGuardian y SkyGuardian son marcas registradas de General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

