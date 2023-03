La app de servicios Servi Line funciona como una pasarela para ofrecer servicios profesionales Emprendedores de Hoy jueves, 2 de marzo de 2023, 20:30 h (CET) Las personas en su vida diaria necesitan solucionar diversas situaciones cotidianas como reparar un vehículo, un artefacto electrónico, u otras cosas.

Afortunadamente, gracias a los avances de la tecnología, hoy en día existen app de servicios en las que se pueden encontrar de forma rápida profesionales de todas las áreas sin tener que salir de la casa o la oficina.

En España, una de ellas es Servi Line, la cual funciona a modo de pasarela. La misma ha sido lanzada al mercado por la empresa Bobili -Bobili Solutions que se dedica exclusivamente al estudio y desarrollo de proyectos audiovisuales y tecnológicos.

¿Qué beneficios ofrece la app de servicios de Servi Line? La app de servicios Servi Line es una pasarela que ayuda a las personas a encontrar a profesionales de forma rápida, simple y eficaz. La herramienta funciona en todo el país e incluye más de 430 sectores económicos para poder cubrir las necesidades y requerimientos de todos los ciudadanos.

La aplicación se descarga de forma gratuita tanto en App Store como en Google Play. Quienes realicen la descarga y hagan el respectivo registro tienen la posibilidad de interconectarse con los prestadores de servicios. A través de la misma, se pueden enviar y recibir mensajes de texto, archivos, imágenes, videos, audios y llamadas de audio.

Los ciudadanos que requieran por ejemplo, pedir una comida, solicitar a un plomero, a un electricista, a un pintor, a un veterinario, a un maestro, etc., solo deben ingresar a la plataforma móvil desde cualquier parte del país. En tan solo segundos, pueden ubicar ese servicio que tanto están necesitando en función a su ubicación.

Es importante destacar que los profesionales pueden crearse un perfil para dar a conocer datos comerciales y personales. Mediante estos se pueden hacer valoraciones, bloqueos, denuncias y dar like. Asimismo, hay que acotar que, para seguridad de las personas, el equipo que está detrás de Servi Line verifica los datos y la información suministrada por los trabajadores que brindan servicios para que no haya cabida para estafas o problemas.

En conclusión, Servi Line brinda grandes beneficios al ciudadano común, dado que estos frecuentemente tienen que acudir a internet o a algunos conocidos para poder dar con un servicio eficaz. Sin embargo, con la app en cuestión no hay necesidad de eso, pues se encuentran profesionales de infinitas áreas con tan solo hacer un par de clics.

Una gran aliada de los profesionales Servi Line también ofrece muchas ventajas a los profesionales. Y es que, para ellos, en ocasiones, puede resultar una tarea complicada conseguir clientela. No obstante, si se registran como prestadores de servicio de la herramienta tecnológica pueden elevar su cartera de clientes en muy poco tiempo.

