¿Por qué las cortinas de cristal se han convertido en uno los protagonistas del interiorismo?, por Kurten Glass Emprendedores de Hoy jueves, 2 de marzo de 2023, 19:57 h (CET) Las terrazas son un lugar ideal para pasar un rato de tranquilidad y desconexión, pero tienen un pero, se encuentran expuestas a factores como la lluvia, el viento, el ruido e incluso posibles hurtos.

¿Cómo poder protegerse de todo esto y seguir disfrutando de la terraza? Muy sencillo, con las cortinas de vidrio o cristal. Estas ofrecen protección solar y permiten controlar la temperatura, la iluminación y la privacidad. Todo esto es posible gracias a que están elaboradas con materiales que permiten el paso de la luz solar.

Las cortinas de cristal se pueden abrir y cerrar según lo desee el usuario para controlar la cantidad aire y el calor que entra en la habitación. Además, existen gran variedad de tipologías como lo son las cortinas correderas, plegables y apilables.

De hecho, hay una empresa que conoce bien todos los beneficios de las cortinas de cristal para terrazas y todas y cada una de sus características, ya que lo tienen más que comprobado con la satisfacción de sus clientes.

Ellos son Kurten Glass, expertos en todo tipo de cortinas de vidrio. Hoy hablarán más acerca de ellas y los beneficios que pueden aportar en un hogar.

Beneficios de instalar cortinas de cristal Ya se han adelantado algunos de ellos anteriormente, pero Kurten Glass desarrolla un poco más todos sus beneficios.

Protegen el hogar de los factores climatológicos Las cortinas de cristal para terrazas son una excelente opción para proteger el hogar del viento, lluvia o del calor excesivo. Estas cortinas se ajustan a la medida de cualquier terraza.

Es la opción ideal para aquellos que quieren protegerse del mal tiempo, del frío, del viento o de la lluvia, sin perder las vistas del exterior. Se consigue crear un espacio para disfrutar del exterior, con lo mejor del interior.

También es una buena opción para combatir el calor excesivo. Al crear una pared móvil de cristal entre el exterior y la vivienda, reduce significativamente el calor que entra en el hogar, lo que ayuda a mantenerlo más fresco y tener un mayor confort durante los meses calurosos de verano.

Aumentan la privacidad de la terraza A pesar de que la terraza es un lugar ideal para relajarse, cuenta con el inconveniente de no mantener mucha privacidad.

Las cortinas de vidrio para terrazas son una excelente opción para aumentar la privacidad de este espacio, ya que permiten disfrutar de las vistas creando un espacio más íntimo. Del mismo modo, aumenta la seguridad del hogar frente a posibles hurtos.

Ayudan a ahorrar energía Además de ofrecer protección frente al calor y el frío, también permite aprovechar la energía del sol, ya que con ellas se podrá aprovechar la luz natural y ahorrar energía al mismo tiempo, reduciendo así grandes cantidades de electricidad que se necesita para iluminar la casa.

Del mismo modo, también ayuda a mantener la temperatura del interior de la vivienda y aporta protección frente a la temperatura del exterior.

Este aislamiento térmico permite que se reduzca también el consumo de dispositivos como calefactores y aires acondicionados. Para la gran mayoría la factura de la luz se está incrementando cada vez más, pero puede reducirse notablemente si se adquiere una cortina de vidrio como las que ofrecen en Kurten Glass.

Reducen el ruido exterior Uno de los problemas más comunes que interfieren en la tranquilidad del hogar es el ruido externo, sobre todo si se habita en lugares comerciales y céntricos donde suele existir una mayor cantidad de personas.

Para que se pueda disfrutar del momento de desconexión de la terraza es necesario estar en un entorno tranquilo y para ello es necesario contar con un óptimo aislamiento acústico, algo que ofrecen las cortinas de vidrio.

Las de Kurten Glass están hechas de vidrio templado de alta calidad, contando así con la capacidad de bloquear el ruido exterior de forma excelente.

Protección frente a los insectos En la terraza, al tratarse de un lugar que se encuentra al aire libre, suele haber alrededor multitud de insectos que interfieren en el confort. Las cortinas de cristal también pueden ayudar a proteger el interior de la vivienda de los insectos y las polillas.

Sencillo mantenimiento Para muchos, las labores de limpieza resultan algo tediosas y en muchas ocasiones no se dispone del tiempo suficiente para llevarlas a cabo óptimamente.

Si este es el caso, no hay que preocuparse de que el polvo y la suciedad puedan dañar la apariencia de la cortina de cristal, ya que estas, del mismo modo que son muy sencillas de instalar, también lo son de limpiar.

No habrá que invertir mucho tiempo ni dinero en su mantenimiento, ya que tan solo se necesita un paño humedecido con agua tibia y jabón con pH neutro.

Mejoran el aspecto general del hogar Y por último, pero no menos importante, son una excelente alternativa para mejorar la apariencia del hogar, y lo mejor, sin necesidad de obra. Además de ofrecer una mayor iluminación en el hogar, también ofrece una espectacular estética, agregando así un estilo diferenciador a la terraza.

Estas cortinas están disponibles en una gran variedad de colores y diseños, lo que permite elegir el que mejor se adapte a las necesidades y estilo de decoración del individuo.

Los que luego de conocer todos los beneficios de las cortinas de cristal se hayan decantado por adquirir una, no deben dudar en contactar con Kurten Glass, una empresa especializada en el diseño, fabricación y montaje de cortinas de vidrio que aportarán justo lo que cada uno necesita, ya que ofrecen cortinas de vidrio fabricadas totalmente a medida para que se adapten a los gustos y necesidades.

