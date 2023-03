¿Cuáles son las señales que alertan de una posible adicción en un familiar o amigo?, por Grupo Guadalsalus Emprendedores de Hoy jueves, 2 de marzo de 2023, 20:09 h (CET) Cuando en una familia hay una persona adicta, desarrolla una serie de síntomas emocionales, sociales, mentales y de conducta acerca de la enfermedad de esa persona que sufre.

No importa el tipo de adicción, ya que se trata de una enfermedad crónica que significa una especie de onda expansiva que derrumba a todos los miembros a su alrededor.

Grupo Guadalsalus, dirigido por Luis Rebolo González, trabaja con programas de terapia de adicciones, tanto para el adicto como para su familia cubriendo diferentes necesidades. Remonta al paciente hasta sus emociones más profundas para encontrar el problema del pasado que ha originado la adicción.

Saber detectar las señales de una posible adicción La gran pregunta es cómo un familiar puede darse cuenta de que un miembro es adicto. La persona adicta busca un alivio a través del consumo de sustancias (drogas, alcohol, pastillas) o actividades nocivas (apuestas, videojuegos, tecnología). Implica también una incapacidad para controlarlo y se le hace muy difícil abstenerse: necesita desesperadamente consumir cada vez más y esto afecta sus relaciones interpersonales y sus respuestas emocionales son disfuncionales.

En el caso del adicto a las drogas o al alcohol, los signos a tener en cuenta para detectarlo precozmente comienzan con: pérdida de control en cuanto al uso de las sustancias y la constante irritabilidad o tristeza, cambio notorio en el físico de la persona mientras puede padecer también ansiedad e insomnio, disminución del rendimiento en el trabajo o la escuela o autoengaño del propio adicto, que niega tener un problema y se aparta de todos sus grupos de pertenencia hasta aislarse por completo.

Las nuevas tecnologías también están creando adictos a las pantallas: videojuegos, apuestas online, el teléfono móvil, la tableta. Todos tienen, en mayor o menor medida, los mismos tips para que un familiar reconozca a un adicto entre ellos. El enfermo sigue jugando o apostando aun teniendo obligaciones importantes que atender, porque no puede autolimitarse y la abstinencia le genera una ansiedad incontrolable. Esto hace que la persona no tenga buenas relaciones a nivel laboral o escolar.

Grupo Guadalsalus ayuda a encontrar la solución Más allá de saber cómo detectar una adicción, es muy importante darse cuenta rápidamente de estos síntomas, que ayudarán a la persona adicta a lidiar con esta enfermedad de forma más eficaz y el Grupo Guadalsalus podrá tratarla de forma integral y personalizada.

Posee centros de desintoxicación y tratamientos de rehabilitación para todo tipo de adicciones y también ayuda a los familiares a lidiar con esta enfermedad y acabar con el dolor que produce. Con terapias clásicas y técnicas innovadoras como el biomagnetismo o la arteterapia, Guadalsalus busca devolverle calidad de vida al adicto y a su entorno.

