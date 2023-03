Infosolucion y las características de los prensaestopas para cables

Los prensaestopas se usan para asegurar la instalación de los cables en paneles y otros espacios.

El uso de este tipo de accesorios permite que la unión quede firme y protegida de la suciedad, el polvo y, dependiendo del caso, el agua y el fuego. En Infosolucion, disponen de una gran variedad de estos productos. De modo que, proveen a los usuarios de recursos indispensables para proporcionar a las instalaciones eléctricas calidad y seguridad.

Tipos de prensaestopas para cables De acuerdo con su mecanismo y forma de aplicación, los prensaestopas para cables pueden dividirse en dos tipos. Por un lado, están los prensaestopas atornillados, caracterizadas por proporcionar alivio de tensión para los cables, evitar que se rompan y asegurar un montaje confiable y ajustado. Esta última ventaja garantiza una gran fiabilidad para estos productos, contribuyendo a que se conviertan en las soluciones más populares.

Por otro lado, están los prensaestopas de goma, los cuales no liberan los cables de la tensión y, por consiguiente, no garantizan una fijación confiable. Son empleados en lugares donde no hay riesgo de que se retire el cable, por mencionar un ejemplo. Una ventaja significativa que presentan estos componentes de plástico es su bajo precio.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar prensaestopas Al momento de elegir entre un tipo de prensaestopas u otro, es necesario prestar atención al entorno y a las condiciones de trabajo del componente. Estos factores conllevan a ciertas propiedades que son precisas para un funcionamiento confiable.

El material de construcción del cuerpo de los prensaestopas es uno de los principales aspectos a tener en cuenta. Este es el responsable de su flexibilidad, durabilidad y vida útil. También determina las propiedades características del componente y, con frecuencia, el color de las estopas; aspecto que es particularmente importante para las aplicaciones externas, donde es esencial la resistencia a los rayos UV.

La clase IP de los prensaestopas es otro factor a considerar para realizar la compra. Esta no debe ser inferior a la clase IP del elemento sobre el que se va a colocar el prensaestopa. En este caso, los componentes más populares suelen ser aquellos que garantizan la resistencia al polvo y a la inmersión continua en agua.

Otros factores importantes al momento de elegir el elemento correcto son el aumento de la temperatura de trabajo, el ambiente ácido o alcalino, así como el uso interno o externo.

En el catálogo web de Infosolucion es posible encontrar diversos prensaestopas para cables, de diferentes tipos y fabricados en distintos materiales. Incluye fotos y especificaciones de los productos para que los clientes puedan tener una idea más clara a la hora de realizar la compra.