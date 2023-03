Mochilas LED que ofrecen diversión y seguridad, de CoolPack Emprendedores de Hoy jueves, 2 de marzo de 2023, 19:17 h (CET) Para la empresa de diseño y fabricación de mochilas escolares CoolPack, el creciente interés de los niños y jóvenes por movilizarse en medios de transporte alternativos, como patinetes eléctricos o bicicletas, ha hecho necesario que los padres tomen medidas de seguridad más eficientes, sin restar frescura y originalidad a las prendas y accesorios que se utilizan en esas edades.

Es por esto que las mochilas LED de CoolPack se han convertido en las acompañantes ideales de niños y jóvenes que buscan un elemento original para guardar sus cosas; además les permiten divertirse y mantenerse seguros mientras se desplazan.

Adquirir mochilas divertidas y luminosas Esta colección de mochilas escolares con LED funciona con un sistema de luces oculto, el cual no afecta al diseño de la pieza, pero garantiza una completa visibilidad durante la noche o las tardes de invierno. Esta mochila funciona como ayuda reflectante para los niños y jóvenes que se movilizan en bicicleta o patinete eléctrico, ya que su equipo de iluminación puede visualizarse a grandes distancias. El sistema se acciona con un botón de goma táctil ubicado en la cara frontal de la mochila y permite seleccionar entre 23 programas de luz diferentes.

Las mochilas LED de CoolPack incluyen un cable USB para cargar el sistema de iluminación, junto con una batería externa y un candado que mantiene resguardado el cable de luz y el aparato de suministro energético. CoolPack cuenta con diseños únicos y originales, adaptados a las diferentes edades de los niños, niñas y adolescentes. Para los jóvenes, la seguridad no suele ser una prioridad, y por esta razón CoolPack se ha enfocado en diseñar productos originales y divertidos que salvaguarden su integridad.

El sistema de luz de las mochilas LED de CoolPack tiene una duración de 3 a 4 horas de uso continuo, y su tiempo de carga es de aproximadamente dos horas. Todo el sistema es compatible con terminales de carga de Android, Samsung o iPhone, por lo que puede recargarse con cualquier dispositivo de suministro de energía. En su tienda virtual, CoolPack ofrece mochilas LED con una gran variedad de diseños y tamaños, las cuales se adaptan a las diferentes exigencias de sus clientes.

Tienda online al alcance de todos Los interesados en adquirir una de las mochilas LED de CoolPack, solo deben acceder a la página web de la compañía y elegir el diseño que más les guste. Abarcan todas las etapas escolares, destacando también las mochilas escolares juveniles, en las que destacan especialmente los detalles de sus accesorios interiores y la originalidad de sus estampados. El equipo de atención al cliente de la firma estará dispuesto a resolver cualquier duda que se presente durante la compra y garantizar que el producto llegue directamente a la vivienda del cliente en el menor tiempo posible, ya que su servicio de entrega es de entre 24 y 48 horas. Una gran ventaja para los padres que viajan a menudo por trabajo o no disponen de mucho tiempo para realizar sus compras.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.