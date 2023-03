El detergente en cápsulas que ofrece un lavado sin rastro de residuos, por Washaby Emprendedores de Hoy jueves, 2 de marzo de 2023, 19:31 h (CET) Hoy en día es posible cambiar el detergente convencional por una alternativa menos contaminante, ya que con el avance tecnológico, cada vez existen más alternativas ecológicas para los productos de limpieza.

Washaby es una marca de detergente concentrado en cápsulas comprometida con la protección del medioambiente, por lo que su producto estrella está libre de plásticos y agentes tóxicos que puedan contaminar. Además, según sus creadores, cada cápsula contiene una explosión floral que permite a las personas disfrutar de un aroma fresco y agradable después del lavado.

El detergente en cápsulas de Washaby permite realizar un lavado sin dejar rastro de residuos dañinos para el medioambiente Uno de los propósitos del detergente en cápsulas Washaby es llevar a cabo un lavado ultraeficaz sin dejar rastro de residuos, tanto en la ropa como en la lavadora. En consecuencia, la fórmula Washaby cuenta con el sello Ecolabel de la Unión Europea, que certifica que un producto está elaborado bajo un modelo de producción y consumo sostenible, y garantiza su eficacia.

Para lograrlo, la empresa y el producto deben cumplir con una serie de estándares para establecer fehacientemente si el detergente en cápsulas es un producto 100 % ecológico. A diferencia de otras marcas, Washaby no utiliza plástico y se presenta en un pack de cartón reciclado y reciclable e impreso con tintas al agua.

Otra de las facilidades que brindan las cápsulas es que el usuario no debe preocuparse de cargar garrafas, abrir el cajetín de la lavadora para colocar detergente o correr el riesgo de derramarlo. Asimismo, la ropa tiene una mayor durabilidad, ya que no se ven dañadas por los químicos presentes en el detergente tradicional.

La fórmula de detergente en cápsulas Washaby implica un importante ahorro De acuerdo con el equipo Washaby, su fórmula evita la utilización de suavizante, debido a que las prendas quedan igual de suaves y con un olor a limpio nunca antes visto en un detergente eco. Como resultado, los clientes tienen la posibilidad de ahorrar, además de proteger el medioambiente, al utilizar un producto ecológico que no asfixia al planeta.

Por otra parte, el detergente en cápsulas es concentrado y contiene la dosis justa para asegurar la limpieza eficaz de la ropa, un aspecto importante para prevenir la sobredosificación y la generación excesiva de residuos. De esa manera, los clientes pueden aprovechar los beneficios de este producto y asegurarse de contar con un aroma floral en sus prendas de ropa.

Con el plan de suscripción y entregas agendadas propuesto por Washaby, sus clientes reciben el detergente en cápsulas en su hogar olvidándose de ir al supermercado a comprar el detergente.

Para conocer más acerca del impacto positivo de las cápsulas Washaby (limpias con el planeta, fáciles de usar y eficaces en el lavado) se puede visitar la web de la compañía.

