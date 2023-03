Los sentimientos y emociones de los sanitarios durante la pandemia, plasmados en el poemario 'Cuando se acabe el aire' de la médica Elena Casado Emprendedores de Hoy jueves, 2 de marzo de 2023, 19:13 h (CET) Prologado por Jon Sistiaga, el libro es un homenaje a sus compañeros que pelearon por salvar vidas.

Conocida en redes sociales como @Medicilio, Elena Casado se desnuda emocionalmente y pone voz a una de las épocas más convulsas de la historia reciente.

Hace ahora justo tres años se comenzaba a oír en los telediarios la palabra Covid-19, aún sin ser conscientes de todo lo que iba a cambiar la vida un par de meses después. Uno de los colectivos que más sufrió esta pandemia fueron los sanitarios con su lucha incansable por salvar vidas, perdiendo muchos de ellos la suya, sus jornadas maratonianas, su cansancio y su día a día enfrentándose a la muerte.

Desde su puesto de anestesióloga del Hospital Francesc de Borja de Gandía, Elena Casado lo vivió todo en primera persona y parte de toda esa tensión emocional la plasmó en una serie de poemas que ahora se recogen en el poemario Cuando se acabe el aire (Ole Libros). Prologado por Jon Sistiaga, “ella todavía no lo sabía, pero frase a frase estaba construyendo una taxonomía de la pandemia que ahora puede leerse como un poemario evocador de una de las épocas más duras que jamás viviremos”, destaca el periodista.

Concebido como un homenaje a sus compañeras y compañeros y dedicado a todas las personas que se reconocerán en sus palabras, “este libro contiene todas nuestras conciencias. Las de los que lo hicimos bien y las de los que lo hicimos mal” y, como dice Jon Sistiaga, “Elena acertó en ser pesimista. Ni salimos mejores ni diferentes. Aquel sueño de una nueva sociedad se diluyó enseguida”. Es la propia Elena Casado la que en la parte de las dedicatorias lo expone: “no salimos más fuertes, pero salimos, que ya es bastante”.

Proyectado a modo de diario, el libro se compone de cuarenta y cuatro poemas que abarcan todo el año 2020, desde el primer poema fechado el 31 de diciembre de 2019, cuando los primeros casos de neumonía detectados en Wuhan son reportados a la OMS, hasta el último titulado "Año Nuevo”. El título de cada verso es una fecha que va acompañada de una anotación de qué pasó ese día.

Un año donde la autora plasma los sentimientos y emociones que le embargan y donde describe de una forma brillante el confinamiento “con el paso de las noches, las calles vacías, los parques abandonados, los mares en silencio, nos recordarán la suerte que ignorábamos tener”; el horror de la muerte “qué días tan negros en que el reloj está lleno de cenizas y no de arena”; el cansancio de los sanitarios: “tengo las ojeras como dos fosas comunes”; la desesperación: “soy la soledad y la tristeza, mis pies descalzos se hunden en tierra estéril”; y también, cómo no, el deseo de que todo pase y resurgir en una nueva (antigua) sociedad: “coger tus pedacitos, mis pedacitos, y hacer un todo nuevo, imperfecto pero sólido”.

Un libro hermoso y lúcido, a ratos oscuro, pero imprescindible, en el que la autora se desnuda emocionalmente y pone voz desde la sinceridad y la crudeza, a una de las épocas más convulsas de la historia reciente.

Sobre la autora Elena Casado es una anestesista que compagina su actividad asistencial con la divulgación en redes sociales (como @Medicilio) y su pasión por la literatura, en especial la poesía, colaborando también en programas, documentales, podcasts y otras plataformas como invitada. Recientemente, ha recibido un accésit al Premio Reflexiones de Redacción Médica, donde es colaboradora habitual.

Empezó a escribir muy joven, ganando el primer certamen de poesía escolar con seis años. Ganó un certamen de guión de Disney a nivel nacional (Vuelo corto) cuyo cortometraje se proyectó en cines. En 2007 publicó su primera novela infantil AnToniet del Bar Galaxia (Edelvives, 2007) y, posteriormente, el primer poemario en solitario Primer l’amor, després el masoquisme (El petit Editor, 2016). Coautora en varios libros e incluida en la antología Elles, constel·lació poètica (Bromera, 2022) de las poetas contemporáneas más relevantes de la Comunidad Valenciana.

Cuando se acabe el aire es su segundo poemario, publicado con Olé Libros.

