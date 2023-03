El programa de afiliación a Alquicoche Emprendedores de Hoy jueves, 2 de marzo de 2023, 18:30 h (CET) En 2022, el valor del mercado de alquiler de coches en España estuvo alrededor de 840 millones de euros. A su vez, entre 2023 y 2028, se prevé que este sector se expanda a una CAGR (tasa de crecimiento anual compuesto) del 6,2 %.

Actualmente, esta actividad está prosperando debido al aumento del turismo y a los viajes de negocio. Debido a esto último, se ha incrementado en particular la demanda de coches de lujo.

Para poder participar de manera más activa en este negocio, la empresa Alquicoche ofrece un sistema de afiliación. Con la afiliación a Alquicoche, es posible aumentar el número de reservas a partir de una baja inversión.

¿En qué consiste el programa de afiliación a Alquicoche? Además de ofrecer la posibilidad de ser franquiciado, esta empresa ha incorporado la alternativa de la afiliación. Se trata de un modelo de negocio más económico que la figura de la franquicia y está especialmente diseñado para pequeñas empresas de alquiler de coches que desean incrementar el número de reservas recibiéndolas a través de los más de 60 brokers con los que cuenta Alquicoche.

Además, resulta adecuada para concesionarios de automóviles que quieran abrir una nueva línea de negocio alquilando sus vehículos en stock y obteniendo unos ingresos extras sin coste adicional. En un futuro, los afiliados pueden considerar pasar a ser franquiciados y obtener más beneficios como, por ejemplo, vehículos, seguros, sistemas de gestión y reservas, localizador de coches y marca única, entre otros.

Alquicoche no solo ofrece reservas, sino que también permite al afiliado acceder a un sistema gratuito para gestionar su negocio. Si dispone de un antiguo sistema de gestión, puede aprovechar la ocasión para cambiarlo por uno nuevo sin coste. Puede gestionar sus reservas junto con las reservas que le proporciona Alquicoche. Además, su Centro de Soporte 24 horas sirve de apoyo constante al afiliado, para consultar sus dudas o solicitar ayuda. Además, se atiende a los clientes las 24 horas con números de teléfono en 5 países (EEUU, España, Inglaterra, Paises Bajos y China).

Hoy en día, la figura de la franquicia requiere de una mayor inversión y total vinculación con la marca Alquicoche. En cambio, la afiliación no necesita de vinculación de marca. En estos casos, los afiliados reciben reservas a través del sistema de gestión de Alquicoche.

Alquicoche y sus socios franquiciados Por otra parte, el modelo de franquicias que ofrece esta marca es flexible y permite el desarrollo del negocio por parte del franquiciado. En este sentido, Alquicoche brinda la marca y la infraestructura de apoyo para que después cada socio opere su franquicia a su manera.

De este modo, los franquiciados escogen su ubicación, pueden construir o alquilar su propia tienda, administrar su flota y operar con mayor autonomía o en estrecha colaboración con el equipo de esta empresa. Esta última elección depende de las preferencias de cada socio. Además, esta firma ofrece programas de capacitación inicial y continua para que todos sus socios cuenten con las mejores herramientas.

En un contexto de crecimiento del sector, el programa de afiliación a Alquicoche ofrece la posibilidad de aumentar el número de reservas de un negocio de alquiler de automóviles sin requerir la mayor inversión que necesita un franquiciado.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.