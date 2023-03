La primera baliza V16 conectada y ecológica que aporta seguridad y protege el medioambiente Comunicae jueves, 2 de marzo de 2023, 16:27 h (CET) La empresa Erum Vial presenta la innovadora baliza conectada PF Led ONE V16 ECO, fabricada con plástico reciclado, que se caracteriza por la seguridad que ofrece su iluminación y su conectividad con la plataforma DGT 3.0, y ahora, además, por su compromiso con el cuidado del medio ambiente La baliza PF Led ONE V16 Eco Black Edition es una señal homologada de señalización de emergencia para la prevención de siniestros viales, fabricada en España, creada para sustituir a los triángulos de emergencia y ahora, gracias a su ecodiseño, también para colaborar con el cuidado del medio ambiente. Hay que tener en cuenta que más de 20 millones de vehículos estarán obligados a llevar una baliza conectada en los próximos años, por lo que, trabajando con materiales reciclados, y diseñando un producto 100% reciclable, se aporta un granito de arena en la mejora de la sostenibilidad y la protección del planeta.

La lucha contra el cambio climático y la mejora de la sostenibilidad es un compromiso de todos que también afecta a la movilidad. En el año 2021 se aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que entró en vigor el pasado 1 de enero. La normativa establece que todas las localidades de más de 50.000 habitantes y las ciudades que cuenten con más de 20.000 habitantes y que superen los niveles máximos de contaminación deberán contar con Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Estas zonas delimitan espacios donde sólo es posible circular con vehículos de bajo impacto medioambiental para mitigar la cantidad de emisiones nocivas que deterioran la calidad del aire que se respira.

Y en este contexto de cambio climático, donde cada gesto cuenta, Erum Vial se suma a esa conciencia de la sociedad creando y fabricando dispositivos con conciencia medioambiental, como lo es la primera luz de emergencia v16 ecológica del mercado, PF Led ONE V16 ECO Black.

PF Led One v16 Ecológica, la baliza que cuida el medioambiente

La primera baliza V16 ecológica del mercado ha sido fabricada por la empresa Erum Vial y se caracteriza por su compromiso con el cuidado del medio ambiente basándose en una economía circular que contribuye a la disminución de la huella de carbono, utilizando plásticos reciclados.

La innovación, la tecnología y la sustentabilidad forman parte de la baliza PF Led One v16 Eco Black. Este dispositivo de pre-señalización de peligro es el motor del cambio hacia una movilidad más segura y eficiente. Con su tecnología vanguardista se impulsa un proyecto de mejora y reinvención continua en materia de seguridad vial.

Utilizar dispositivos innovadores que apuestan por la seguridad vial, y a la vez que se preocupan por el medioambiente, es un gran paso para seguir construyendo el tipo de sociedad que queremos habitar en el futuro. Se puede ser parte de este cambio eligiendo dispositivos que sean amables con el medioambiente como lo es la baliza PF Led One v16 Eco Black Edition. Si quieres formar parte de este cambio, ingresa a la Web de PF Led One y compra la baliza.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.