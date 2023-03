Fundación United Way y Fútbol Más España impulsan el proyecto Deporte que Transforma Comunicae jueves, 2 de marzo de 2023, 16:20 h (CET) En el proyecto participan 30 niños y niñas de Educación Primaria del CEIP Sagunto, situado en el Barrio de San Cristóbal en Madrid Desde el pasado mes de diciembre y hasta el próximo mes de julio se desarrollará el Proyecto "Deporte que transforma", promovido por Fundación United Way y Fútbol Más España con el objetivo de promover el bienestar, físico y mental, la educación y la inclusión de niños y niñas que viven en situación de vulnerabilidad a través del juego y el deporte, con atención especial a la adquisición de hábitos de vida saludables.

En el proyecto participan 30 niños y niñas de Educación Primaria del CEIP Sagunto, situado en el Barrio de San Cristóbal en Madrid, uno de los barrios de la ciudad con mayor porcentaje de población migrante, con una de las menores rentas per cápita, mayor porcentaje de desempleo y menor nivel educativo de sus habitantes.

El trabajo conjunto de ambas entidades ha permitido poner en marcha esta iniciativa, siendo Fútbol Más la entidad que se encarga de realizar las sesiones con los niños y niñas, donde desarrollarán diferentes actividades guiadas por educadores, que cuentan con el apoyo de personas voluntarias.

La iniciativa permite promover el desarrollo de la resiliencia, de habilidades para la vida y deportivas, a través de la metodología sociodeportiva de Fútbol Más. Asimismo, se promoverán hábitos de vida saludable, los derechos de la infancia y la pertenencia a la comunidad a través de las actividades sociodeportivas, con una perspectiva de género e interculturalidad transversal al proyecto. También se mejorará la cohesión social y la inclusión a través de actividades familiares, comunitarias y de voluntariado.

El desarrollo del proyecto contempla tres niveles: la promoción de vínculos afectivos significativos, el desarrollo de habilidades para la vida y el fortalecimiento de la cohesión del grupo. Se utiliza el fútbol como un escenario de aprendizaje y como una analogía de la vida, en donde hay frustraciones y adversidades cotidianas, donde, gracias a la metodología de Fútbol Más, se rescata su lado más positivo.

"A través de las dinámicas y juegos del proyecto vamos a tratar de activar el máximo potencial del grupo participante para que mejore su convivencia – en el colegio, en el barrio, con su familia – y haya un desarrollo competencial individual y grupal", señala Marta Navarro Milián, responsable del proyecto. "En su seguimiento -añade-, se ha definido un plan de medición que, a partir informaciones cuantitativas y cualitativas, permitirá evaluar su evolución e impacto".

Esta iniciativa enmarca el inicio de la colaboración entre United Way y Fútbol Más en España. Ambas entidades tienen un largo recorrido a nivel internacional, habiendo trabajado juntas en Latinoamérica y, esta colaboración confía sea el inicio de una duradera y fructífera relación. El modelo de impacto colectivo de United Way se basa en la generación de alianzas con entidades sociales con un gran poder de transformación social y, sin duda Fútbol Más puede ser un excelente aliado para llevar a cabo esta iniciativa en más centros educativos de España, gracias a la financiación privada de empresas y particulares que apoyan el trabajo de United Way.

